Un domingo de fútbol descafeinado

Almería y Alcorcón se dan la mano para firmar un partido sin ilusión, sin historia, sin ritmo, sin espectáculo... Y así se podría seguir hasta acabar estas líneas. Por mucho que el deportista quiera, cuando no hay nada en juego las pulsaciones bajan y la famosa intensidad también. Ni tan siquiera el hecho de pelear por el Pichichi de Álvaro Giménez envalentonó a los rojiblancos en una mañana de fútbol descafeinada. En el análisis de la temporada no se puede poner ni un pero a la plantilla, que logró con creces el objetivo, pero seguro que los 4.286 aficionados que acudieron al Mediterráneo esperaban ver alegría, fútbol y goles. La puesta en escena del técnico fue clara; apostar por los futbolistas menos habituales en competición para que se mostraran ante su público, si bien no era problema de piezas, y sí del rendimiento colectivo. A los dos equipos les faltó soltar el freno de mano y abrir el campo, olvidarse de sistemas y de goles en contra, dar rienda suelta después de una temporada que por estas fechas se hace larga.

Cambios

Introdujo seis cambios respecto al once que jugó en Mallorca y uno de ellos fue el protagonista. El meta Fernando Martínez, recientemente renovado por el club por dos campañas, junto a René Román, detuvo el penalti a Juan Muñoz, cometido por Álvaro Giménez, que no jugará en Las Palmas por acumulación de amonestaciones. Fue lo más cerca que estuvo del gol el Alcorcón. Mientras, el Almería lo intentó con Luis Rioja y el propio Giménez, pero el portero Raúl Lizoain desbarató las oportunidades.

Chema Núñez, Juanjo Narváez, la vuelta de José Romera al lateral... Era la ocasión para que el público disfrutara con su equipo, pero no hubo forma. El Mediterráneo fue testigo de uno de los partidos más ‘light’ de las últimas temporadas. Y eso también hay que valorarlo. Se ha pasado de estar con el pinganillo pendiente de otros marcadores y con el agua al cuello, a estar con la sombrilla y la toalla en la playa con los deberes hechos. Almería y Alcorcón quieren terminar lo más arriba posible, porque un deportista siempre tiene alicientes, aunque es cierto que la mente empieza ya a abrir puertas a las vacaciones de verano.

Empujón

Se jugó, se juega y se jugará para Giménez, pero el delantero apenas dispuso de ocasiones y no viajará a Las Palmas. La falta total de ritmo en los equipos brindaron un domingo futbolero descafeinado, pensando más en la próxima temporada que en lo que queda de la actual. El examen ya está hecho y corregido por el profesor. Ahora toca disfrutar y terminar con buen sabor de boca, porque muchos no van a seguir...