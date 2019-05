Alfonso: "Que no se preocupe la afición"

Alfonso García, presidente del Almería, toma la palabra para mandar un mensaje de tranquilidad. Con el adiós de Fran Fernández, se abre el casting para el banquillo rojiblanco, en el que todavía no hay inquilino para la próxima temporada. El mandatario del club confiaba en la continuidad de Fran: “No teníamos nada visto, porque pensábamos que iba a seguir con nosotros. Estamos negociando con técnicos y no voy a hablar de nombres. Lo que estamos viendo de jugadores no lo vamos a dejar, independientemente del entrenador que venga. Quien firme tendrá el 70% de la plantilla hecha, porque si esperamos puede que nos quiten algún refuerzo”. En materia de futbolistas, no cierra la puerta a una posible continuidad de Juan Carlos Real, siempre y cuando no llegue una oferta de Primera División, mientras que da casi por perdido a Álvaro Giménez por su magnífica temporada goleadora.

Quiso mandar un mensaje a los aficionados que están preocupados por el futuro del Almería a nivel deportivo. Alfonso García no ha perdido la ilusión y confía en el proyecto: “Que la afición no se preocupe, que haremos un equipo competitivo. Saldremos para la permanencia y luego ya veremos. Hay jugadores que han apostado por seguir y otros que lo harán en breve. No todos los que quisiéramos, pero algunos seguirán”.