El Toledo - Sestao en SER+

Una temporada más, como no podía ser de otra forma, la Cadena SER en Toledo no falta a su cita con los playoff de ascenso del CD Toledo. Este domingo, desde las 18:50 horas, puedes escuchar el partido en directo desde el Salto del Caballo con la narración de Rubén Delgado y los comentarios del ex jugador del Toledo y Santa Bárbara, entrenador nacional y director deportivo del 'Santa' Rafa Pagés.

La transmisión del partido será a través de SER+ Toledo en el 93.6 de la FM. Si estas fuera de Toledo puedes escuchar el partido a través de este enlace en tu ordenador.