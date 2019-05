'¿Qué está ocurriendo en el Campo de Gibraltar y en el Peñón?'

No sé si es que de tanto convivir con un problema se acaba olvidándolo. Lo cierto es que, hasta donde tengo noticia, ninguna de las formaciones políticas que han concurrido a las elecciones municipales en el Campo de Gibraltar, sea del color que sea, se ha referido al grave problema que afecta a esta comarca desde hace años: los problemas de salud que la sitúan -los datos de los distritos sanitarios lo confirman- a la cabeza de España en cuanto a padecimiento de cáncer. Ni una línea ni una sola intervención ha merecido de los candidatos, algunos ya inmediatos alcaldes y concejales.

La agenda de nuestros políticos no tiene este asunto como prioritario y, en la mayoría de los casos ni tan siquiera lo contempla. Ningún ayuntamiento se interesa por exigir de las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía un estudio profundo que establezca las causas de lo que está ocurriendo en la zona. Y cuando se hacen determinados análisis pasan años, como el último sobre metales pesados en el organismo, de los que aún no se han publicado los resultados.

Hace años que ecologistas de la comarca vienen denunciando esta realidad que no parece inquietar a los representantes públicos, ni a los locales ni a los de otras instancias representativas.

En otras ocasiones me he referido a la búsqueda de un concierto que englobe también a Gibraltar, pues la salud y la preservación del medio ambiente no es cuestión de banderas. En la comarca existe una industria importante y en el Peñón se reparan –ya es una evidencia– de manera habitual submarinos nucleares, sin que nadie alce la voz contra el alto riesgo que ello conlleva para las poblaciones inmediatas.

En el caso de los sumergibles existe el peligro añadido de accidente durante la navegación en el estrecho. El caso del HMS Ambush, que, en 2016, colisionó con un mercante es el último caso conocido.

No sé si es temor a la verdad, dejadez, o simplemente un localismo estrecho el que mantiene una situación de este calibre.

El caso es que, en esta cuestión, Gibraltar y la comarca son dos territorios, tristemente, colocados al mismo nivel.