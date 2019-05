Gabriel Echávarri a Sanguino: "Coge tus bártulos de autor e inicia otra gira lejos de mi partido"

Ni doce horas ha esperado. El exalcalde socialista, Gabriel Echávarri, arremetía esta mañana desde su muro de Facebook contra el candidato de su partido en estas municipales, Paco Sanguino, a quien responsabiliza directamente de no haber ganado las elecciones y de no haber sabido aprovechar la buena tendencia que arrastraba la marca nacional tras el 28A.

Echávarri le califica de "triste mimo en la campaña". Le acusa de perder más de 5.000 votos con respecto a los datos de las elecciones europeas, también celebradas el domingo, y de convertir en una tragedia unos comicios que tenían de cara.

Gabriel Echávarri / Facebook

Critica además a los responsables de su partido por apostar por un independiente en lugar de "por un verdadero socialista", porque se ha demostrado que en lugar de sumar, dice, restan.

El hasta hace un año alcalde de Alicante comienza el escrito con un ilustrativo "hasta siempre Francesc" y continúa en que confía en que "para cuando leas estas líneas ya no seas el representante del partido socialista".

"Jamás un candidato a la alcaldía de Alicante tuvo las elecciones ganadas, jamás", ha dicho en referencia a los anteriores aspirantes, "ni Pina ni Blas ni Etelvina ni Elena ni yo lo tuvimos. Ojalá hubiéramos tenido el viento de cola que tú tenías" porque "te aseguro que cualquier da de nosotros lo hubiéramos aprovechado porque somos socialistas".

Echávarri también ha recriminado a Sanguino de que "renegara" del PSPV-PSOE ya que ha indicado que criticó "todo lo que habíamos hecho" y únicamente dedicó la campaña a exponer "tu árbol genealógico" y a presentar "proyectos sin pies ni cabeza".

"Coge tus bártulos de autor"

"Se bajó el telón de una obra de terror, de una pesadilla. Fuiste un triste mimo en la campaña. Bájate del escenario, nadie te ha creído en tu papel de socialista, no eras creíble", por lo que "coge tus bártulos de actor y tus papeles de dramaturgo e inicia otra gira, lejos de mi partido, aquí has fracasado".

"Me dirás que escribo desde el rencor y no es así, escribo desde la rabia, desde la rabia de ver como detrás de la careta que te pusiste para hacerte pasar por socialista, la gente de esta ciudad vio que no había más que un grandísimo ego y poco socialismo, y que unas elecciones que teníamos de cara las convertiste en una tragedia", ha seguido Echávarri.

Echávarri renunció como alcalde en abril de 2018 a causa de su doble procesamiento por delitos administrativos tras tres años de alcalde al frente de un tripartito con Guanyar Alacant (EU-IU, Podemos e independientes) y Compromís.