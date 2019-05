El PSOE gana en Aranda

El PSOE gana las elecciones en Aranda pero no tendrá los concejales suficientes para formar un gobierno de izquierdas. Los resultados de estos comicios, en los que la candidatura de Mar Alcalde ha sido la más votada, con 4.924 votos, le permiten recuperar a este partido dos concejales y tendrá siete en este próximo mandato. El PP, en cambio, pierde uno de los que tenía y se queda con seis al haber obtenido 3.756 votos. La tercera candidatura ha sido la de Ciudadanos, que ha logrado 2.317 papeletas, gana un representante y tendrá tres en los próximos cuatro años. Y el Ayuntamiento se completará con los dos ediles que le corresponden a Podemos por sus 1.554 votos; los dos de Vox, que irrumpe en esta administración local con 1.258 votos; y el edil con el que se queda IU, que obtuvo 1.019 votos.

Con estos resultados, el gobierno municipal todavía está por definir y dependerá de los pactos a los que pueda llegar con otros posibles socios la candidatura más votada, pero sin perder de vista las conversaciones que mantendrá la lista que encabeza Raquel González, que tendría la posibilidad también de conservar la alcaldía con un pacto a la andaluza junto a Ciudadanos y Vox, que estaría dispuesta a formalizar, a tenor de las primeras valoraciones que hacía anoche con los resultados en caliente. “Yo ya he dicho desde el primer momento que nos presentábamos para gobernar, nuestra intención es hacerlo y está claro que en el centro derecha hay posibilidad de gobernar y sin embargo en la izquierda no dan los números y, por lo tanto, nosotros lo vamos a intentar”, advertía González.

Los populares confían en mantener la Alcaldia a pesar de la derrota / cadena SER

A lo largo del escrutinio los datos estuvieron fluctuando entre estos resultados y otro panorama que hubiera sido muy diferente en el que el PSOE tendría 8 concejales en lugar de 7 y Vox se quedaría con 1 en vez de tener 2. Las combinaciones de pactos hubieran cambiado sustancialmente, al posibilitar un pacto de izquierdas entre PSOE, Podemos e IU. No obstante, la concejal socialista, que no cree que fructifique el pacto a la andaluza, no descarta la posibilidad de que con el recuento del voto de los españoles que residen en el extranjero todavía pueda ganar ese octavo concejal. “El escenario es diferente de tener siete a tener ocho concejales; vamos a estar atentos hasta el martes o el miércoles en que estén completos los resultados con el voto extranjero y entonces veremos qué sucede”, comentaba González.

Vicente Holgueras debutará en el Ayuntamiento con Sergio Chagartegui de compañero / cadena SER

El que no descarta pactar con el PP, pero tampoco con el PSOE es el el partido debutante. Vicente Holgueras se mostraba anoche satisfecho de estos resultados, que le convierten en un grupo imprescindible para dar estabilidad al Ayuntamiento. El candidato de Vox está dispuesto, como ya dijo durante la campaña, a escuchar a unos y a otros y hablar, no tanto de siglas, como de propuestas. “Vox es prescindible, Aranda no, y me tendrán que presentar los proyectos reales que tienen y sobre eso hablaremos y negociaremos”, declaraba anoche Holgueras.

Francisco Martín Hontoria considera satisfactorio el crecimiento de Ciudadanos / cadena SER

El que también es clave para formar un gobierno de mayoría absoluta es Ciudadanos, que refuerza su grupo con un tercer concejal y puede convertirse también en partido bisagra, inclinándose hacia la izquierda o hacia la derecha. Francisco Martín Hontoria considera que estos resultados avalan la trayectoria de estos últimos cuatro años y ahora corresponde “abrir un período de reflexión, ver exactamente los resultados por donde pueden encajar y a partir de ahí ver si hay pactos o no”.

Andrés Gonzalo, candidato de Podemos / cadena SER

Por parte de Podemos, el candidato a la alcaldía, Andrés Gonzalo, entiende que el primero que tiene que mover ficha es el PSOE como partido ganador y elegir a sus socios de gobierno más adecuados. “Ellos verán si quieren hacer políticas progresistas y sociales o girar a la derecha y pactar, a lo mejor, con Ciudadanos”, comentaba Gonzalo.

Jonathan Gete no confía en un pacto de izquierdas sin mayoría absoluta / cadena SER

Mucho menos optimista con lo que podría suponer un pacto de izquierdas sin tener mayoría absoluta es IU. Jonathan Gete, que se mostraba visiblemente decepcionado con unos resultados que considera que no reflejan el trabajo realizado en este mandato ni el esfuerzo que esta formación ha hecho en campaña para explicar sus propuestas. El candidato de esta formación tiene claro que la clave está en Ciudadanos, “que se tendrá que decantar con quién va a pactar”, expresaba Gete, que un gobierno de izquierdas de diez concejales “estaría condicionado durante cuatro años por las derechas en Aranda”.

Eusebio Martín es el único de los candidatos a la Alcaldía que se queda fuera de la Corporación / cadena SER

Más decepcionado aún está Renovación Arandina Progresista, que vuelve a desaparecer del panorama político tras el renacer de hace cuatro años. Los 705 votos cosechados este domingo no le permiten tener representación en el Ayuntamiento estos próximos cuatro años. Su candidato, Eusebio Martín, prefiere analizar con tranquilidad los resultados y hacer un análisis en frío.

CON NOMBRES Y APELLIDOS

De momento, lo que es seguro es que la composición del pleno en la próxima investidura está formada por los siete ediles del PSOE: Mar Alcalde, Ildefonso Sanz, Amparo Simón, Sergio Ortega, Ana Lozano, Ángel Rocha y Laura Jorge, los seis populares: Raquel González, Olga Maderuelo, Emilio Berzosa, Carlos Fernández, Alfonso Sanz y Cristina Valderas; tres ediles de Ciudadanos, que conserva a Francisco Martín Hontoria y Elia Salinero, incorporando a Fernando Chico; dos de Podemos: su candidato, Andrés Gonzalo y la entrada de María Ángeles Pizarro; otros dos de Vox, que se estrena en el Ayuntamiento de Aranda con Vicente Holgueras y Sergio Chagartegui; completando la corporación el único edil que mantiene IU, Jonathan Gete.