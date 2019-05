Renovación Arandina Progresista podría disolverse tras el batacazo que han supuesto las segundas elecciones municipales de esta nueva etapa. Eusebio Martín, considera que este proyecto localista no tiene sentido que continúe al no obtener representación municipal. El candidato a la Alcaldía de estas siglas no oculta su decepción por unos resultados que atribuye a la tendencia mayoritaria del electorado de votar en clave nacional más que con criterios de la política municipal. “La verdad es que es bastante decepcionante; cuando has estado trabajando un montón de años e intentando hacerlo lo mejor posible, el resultado es duro, pero hemos de asumir las cosas como son, porque los ciudadanos han hablado y han decidido lo que quieren”, dice Martín, que añade que “el proyecto probablemente ha llegado hasta aquí, no continuará y lo que tenemos que hacer es desearles lo mejor a los que van a entrar en el Ayuntamiento y que el diálogo y el trabajo impere, que es lo que hemos defendido siempre”.

Con los 705 votos cosechados este domingo, a RAP le hubiera correspondido en base a la proporción un concejal, pero se quedó a unas décimas del 5% mínimo obligatorio que marca la ley.

A la espera de hacer un análisis en el grupo, Martín cree que lo más probable es que el planteamiento sea disolver la agrupación y ponerle punto y final al proyecto.

Por lo que respecta a su situación personal, entiende que es el momento de “pasar página” después de 20 años consecutivos en como concejal y de casi otros tantos anteriormente desde que empezó a bregar con la política. “Tuvimos la suerte en la anterior ocasión de contar con un gran respaldo y para mí en estos momentos son cuatro años que se nos concedieron, pero sabíamos que era difícil y yo a nivel personal, aunque soy un animal político y lo voy a seguir siendo, creo que es el momento de parar, porque hay vida después de la política y yo que llevo en este ayuntamiento 20 años en política desde los 17, ya va siendo hora de que empiece a tener otras prioridades y enfile las cosas de otra manera”, reflexiona Martín, que comenzó su andadura con Adolfo Suárez como referente político.