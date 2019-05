Morala: 'Haré una oposición leal'

El Partido Popular pierde un concejal y se queda con seis en Ponferrada si bien el cabeza de lista, Marco Morala ha preferido ceñirse al número de votos asegurando que son similares a los conseguidos en las últimas municipales y que, además, han sufrido el efecto arrastre de las generales

En cuanto al gobierno de Ponferrada, Morala considera que el PSOE tiene la obligación de buscar ese pacto que dé estabilidad a la capital del Bierzo. Lo que compromete una oposición leal no lo que ha sucedido hasta la fecha

Coalición por el Bierzo mantiene sus dos concejales, pero su líder, Pedro Muñoz reconoce su decepción por los resultados que, asegura, han acusado el cogobierno minoritario con el PP. Sigue dispuesto a pactar, pero condiciona un acuerdo a un ejecutivo con mayoría absoluta. Coalición da por perdida la representación en la Diputación de León.

En el caso de Ciudadanos, la formación naranja se queda con dos concejales en Ponferrada, Ruth Morales y Teresa García, y no consigue plaza la número tres, Ruth Santín, hasta ahora concejala. Morales se da por satisfecha al mantener los resultados y no quiere hablar aún de la posibilidad de negociar acuerdos con otras formaciones

Use-Bierzo, la formación de Samuel Folgueral pierde 3 concejales y se queda con dos en un resultado que el líder de la formación reconoce que no era el esperado. Eso sí, Folgueral apuntala su tercera posición conjunta con el resto de partidos con 2 ediles y se muestra dispuesto a asumir pactos de gobierno

El Partido Regionalista del Bierzo sube un concejal y también logra dos ediles si bien no podemos ofrecerles declaraciones porque su líder, Tarsicio Carballo ha decidido no recibir a varios medios, entre los que nos encontramos, al no compartir las expectativas mediáticas que, a su juicio, requería su campaña.

La que sí ha ofrecido declaraciones es la cabeza de lista de Podemos, Lorena González quien reconoce que esperaba mejor resultado en estos comicios, pero que confía en que el PSOE mantenga la ideología de izquierdas en el ejecutivo local. Para ella, el pacto de gobierno adecuado debe dejar fuera a la derecha

En el caso de Izquierda Unida, que solo ha logrado algo más de 700 votos, el candidato, Javier Arias reconoce los malos resultados. Lo que no pasa por su cabeza es abandonar porque quiere seguir al frente de la local de Izquierda Unida durante los cuatro años para los que fue elegido

Vecinos Independientes Agrupados, Municipalistas por el Cambio y Más Ponferrada han quedado muy lejos de obtener representación.