Manu Vallejo no jugará ante Extremadura y Sporting

Baja sensible para el equipo de Álvaro Cervera. El entrenador amarillo no podrá contar para los partidos ante Extremadura y Sporting con Manu Vallejo. El chiclanero, citado con la selección española sub-21, tendrá que estar este viernes en la concentración del combinado nacional.

Desde la dirección deportiva han tratado de retrasar la llegada el jugador cadista a la concentración, pero no han podido convencer a las altas esferas del cuerpo técnico.

Con esta noticia confirmada por las fuentes de Radio Cádiz, el jugador amarillo no vestiría más la elástica amarilla durante la liga regular. Luego cabe la opción de que futbolista pueda volver, pues el seleccionador tendrá que hacer dos descartes.

En caso de que el jugador regrese y el equipo amarillo certificara su clasificación para jugar el play off de ascenso, los de Cervera recibirían a Manu Vallejo para la vuelta del primer partido de play off, aunque todo apunta a que el chiclanero no será uno de los descartados por Luis de la Fuente.

Por tanto, en los dos últimos partidos de Liga Cervera no podrá contar con Manu Vallejo. Para este encuentro sí se podrá contar con Darwin Machis, que tampoco estará en la última jornada de liga ante el Sporting. El jugador tendrá que estar con su selección el lunes día 3.