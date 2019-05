El Partido Popular gana ampliamente las elecciones municipales

El Partido Popular gana las elecciones municipales con el respaldo de más de 5.000 ciudadanos que eligieron el proyecto político ‘Ronda Cappital’.

Es una cifra histórica para los populares que revalidan su victoria electoral de 2015 consiguiendo aumentar en casi 1.200 votos sus apoyos. Concretamente 5.460 rondeños han depositado su confianza en Mari Paz Fernández y su equipo.

Esto le otorga al PP rondeño nueve concejales en la nueva Corporación Municipal que se constituirá el próximo 15 de junio. La candidata, Mari Paz Fernández, se mostraba eufórica tras los resultados obtenidos. "Estamos todos emocionados, solo sentimos gratitud con la confianza que los rondeños han depositado en nosotros. Feliz, me siento muy feliz", declaraba ante nuestros micrófonos.

PSOE

Como segunda fuerza más votada y manteniendo los seis concejales de esta pasada legislatura continúa el PSOE que ha conseguido casi 200 votos más que hace cuatro años. La candidata socialista, Isabel Aguilera, no ocultaba su decepción al no haber conseguido ser la fuerza más votada. "Tengo que ser sincera, no son los resultados que esperaba, yo quería ser la fuerza más votada pero el pueblo nos ha situado así, así que es lo que hay", ha manifestado la líder socialista

Aguilera ha dicho que de momento, dice, dejará gobernar a la lista más votada.

APR

Manteniendo igualmente su tercera posición y el número de concejales de hace cuatros años, se encuentra Alianza Por Ronda, el partido independiente del ex alcalde, Antonio María Marín Lara. Candidato que por problemas de salud no pudo disfrutar de la jornada electoral plenamente. El portavoz adjunto y número 4 de la candidatura, Carlos Mirasol, confirmaba en nuestros micrófonos la alegría que existe en el partido al haberse acercado a los dos mil votos. También confirmaba Mirasol que Marín Lara se encuentra recuperado de sus problemas de salud y "muy contento con los resultados obtenidos".

IU

Por otro lado, "insatisfacción y tristeza" son las sensaciones que ha dejado la cita electoral en Izquierda Unida que han perdido más de 300 apoyos con respecto a 2015 y un concejal. Solo Álvaro Carreño, representará a su partido en el consistorio durante la próxima legislatura. A su paso por nuestro programa especial dedicado a los comicios locales decía que "Estamos insatisfechos por el programa que hemos presentado, por la candidatura y por el trabajo realizado en los últimos tres años de gobierno que ha sido bastante positivo. Hemos hecho cosas que nunca se habían hecho".

Ciudadanos

Por su parte, muy contento se mostraba el candidato de Ciudadanos, Alberto Serrano, que en sus primeras elecciones ha conseguido tener representación municipal obteniendo el apoyo de 1.002 vecinos. Los naranjas tendrán un concejal en el consistorio a partir de la mitad del próximo mes. No ha querido hablar de pactos de gobierno Serrano, que decía en la noche de ayer "ahora no me veo ni en la oposición ni formando parte de un acuerdo de gobierno, solo quiero disfrutar el momento. Ya habrá tiempo de pensar en eso un poco más adelante"

Contigo Ronda

La sexta y última formación que ha conseguido colar un edil en el Ayuntamiento es ‘Contigo Ronda’, el nuevo partido de Isabel Barriga que tras la desaparición del Partido Andalucista ha emprendido esta nueva etapa política.



A Barriga, que con el PA en 2015 consiguió 1.700 votos y en esta cita electoral se quedado en los 832, le han sorprendido los resultados de todas las formaciones, no solo la suya. "Esperaba que Ciudadanos tuvieran más concejales y creía que Vox tendría representación. Me han sorprendido todos los resultados, no solo los de mi partido", manifestaba. La candidata no descarta ninguna propuesta de gobierno para tratar de conformar un gobierno estable. "Me preocupa que no hay un gobierno estable. Estoy abierta a escuchar a todo el mundo".

Sin representación municipal

Las dos fuerzas que no han conseguido representación han sido Vox y Podemos que han conseguido respectivamente 640 y 432 votos, respectivamente.