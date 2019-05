García Seoane repetirá como alcalde con una renovada mayoría absoluta

En Oleiros, Ángel García Seoane repetirá al frente del consistorio con una renovada mayoría absoluta.

El histórico regidor oleriense ha conseguido, a pesar de perder un concejal, mantenerse como la fuerza más votada en su municipio. Alternativa dos veciños se consolida además como proyecto político con presencia en toda la comarca. No solo tendrán la alcaldía de Oleiros, también la de Carral, con el apoyo, eso sí, de los socialistas. Seoane, no obstante, no oculta su frustración por no haber logrado acta en A Coruña ciudad.

Sin cambios por lo demás en el pleno de este concello, con la novedad de un concejal para Ciudadanos, PP, PSOE y BNG mantiene los 4, 2 y un concejal que ya tiene en la actualidad.