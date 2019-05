Vidal y Zas rechazan la propuesta de consenso de Loira

Tras la petición por parte del candidato Jesús Martínez Loira de diálogo y de unir todas las candidaturas a la presidencia del Deportivo, el resto de aspirantes ya han manifestado a esta emisora su postura al respecto. Las candidaturas de Fernando Vidal y de Paco Zas, que son las favoritas para llegar a la Plaza de Pontevedra, han desestimado la propuesta de consenso de Martínez Loira. Entienden, en ambos casos, que no van ni si quiera a valorar esta invitación y que todo se decidirá en la asamblea de mañana martes. El candidato Manuel López Cascallar, por su parte, no se quiere pronunciar por ser el anuncia el día en el que juega el Deportivo.

Desde el equipo del ex consejero Fernando Vidal afirman que el tiempo para unir sensibilidades ya ha pasado.”No vamos a entrar a valorar su propuesta, ya no es tiempo y ya está todo decidido. Mañana se verá en la asamblea”, explican fuentes consultadas por Radio Coruña. Vidal ha recibido como ataques personales algunas de las afirmaciones que han recibido desde el equipo de Martínez Loira durante estas semanas y la relación entre ambos no es la mejor.

Por su parte, Paco Zas ha evitado hacer declaraciones. El ex jugador del Fabril ha tomado ya desde el inicio la postura de “no entrar en el juego” del resto de candidaturas, con las que no ha querido debatir. Su postura está encaminada a rechazar la propuesta de reunión y de consenso que proponen el resto de candidatos. Su grupo de personas más cercanas aseguran que el grupo propuesto para el consejo es con el que irán “a muerte” hasta el final, cerrando así cualquier vía a una fusión de equipos como sugiere Loira.

Tanto el grupo de personas de Paco Zas como el de Fernando Vidal entienden que Loira cuenta con un reducido número de acciones y que no está en disposición de entrar en ningún juego de sillones o de pactos. Aseguran que podría ser una táctica a la desesperada para poder y no se toman como algo positivo las insinuaciones de Loira en las que acusa al resto de candidatos de no tener apoyos suficientes.

Por último, Manuel López Cascallar ha explicado a Radio Coruña que todavía está analizando la última propuesta de Martínez Loira, aunque entiende que “no haremos declaraciones públicas de cuestiones de la asamblea en el día en el que juega el Dépor”. Cascallar ya afirmó en su día que no vería con malos ojos una candidatura de consenso para intentar cambiar al Deportivo desde dentro.