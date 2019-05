Fede Ruiz: "Me gustaría seguir jugando al fútbol"

El central eldense Fede Ruiz Cantó ya ha comunicado a la directiva del Elda Industrial C. F. que no continuará defendiendo su camiseta.

Tal y como el propio futbolista ha manifestado en su visita al programa “SER Deportivos Elda Vinalopó” de Radio Elda – Cadena SER, su vida personal y laboral ha condicionado sobremanera la posibilidad de cumplir al cien por cien, su compromiso con el equipo dirigido por Santi Rico y por eso, considera que “ha llegado el momento de replantearme el futuro más inmediato”.

Fede ha reconocido que “mucho tienen que cambiar las cosas para que siga en el Elda Industrial sobre todo por la fusión que va a llevar a cabo con el Idella. Parece que el nuevo proyecto estará basado en futbolistas más jóvenes y yo no encajo ahí”. Sobre su continuidad en el mundo del fútbol a nivel de jugador, ha recordado que “en esta segunda vuelta han pasado muchas cosas. He sido padre, he abierto otro negocio y ahora necesito ordenarme la cabeza, replantearme mi futuro y ponerme en forma porque me gustaría seguir jugando al fútbol”.

Fede Ruiz tiene 29 años, “la mejor edad para jugar al fútbol” asegura, y es consciente de que al terminar esta temporada, le queda una sensación “un tanto agridulce porque al final me he querido encargar de tantas cosas que se me ha hecho una pelota todo” en alusión a que, además de capitán, ha sido el responsable de la cartelería y de las entradas de los partidos por lo que insiste en que “Me he encargado de demasiadas cosas y no he podido disfrutar de jugar al fútbol que es lo que verdaderamente me gusta”.

Fede Ruiz Cantó / Cadena SER

Los que le conocen de verdad le definen como “una persona que no sabe de medias tintas porque Fede o está al cien por cien o no está”.

El futbolista ya ha tenido una primera toma de contacto con los directivos del Elda Industrial para comunicarles su decisión encontrándose con la respuesta de que puede seguir ligado a la entidad ejerciendo como entrenador o director deportivo. Sobre este particular, Fede reconoce que le apetece esa posibilidad, aunque “para eso hay que estar preparado, ver fútbol y yo, con el tema de los negocios, hace tiempo que no he podido hacerlo tanto a nivel profesional como de niños. Me atrae la dirección deportiva, pero para ejercer como tal hay que estar muy formado y no hacer las cosas por hacer”.

Fede no descarta jugar en Tercera División“si me cuido bien física y mentalmente, además de cuidar la alimentación que es muy importante, sí me veo en Tercera, pero tengo que estar centrado al cien por cien”. El defensa defendió la camiseta del C. D. Eldense la última temporada que la entidad azulgrana estuvo en Segunda B, aunque de esa no guarda un grato recuerdo ya que se fracturó la clavícula. Sobre la posibilidad de volver al Deportivo, Fede Ruiz se muestra dispuesto a escuchar la oferta“si es que llega a producirse igual que si me llega de otro club, aunque tengo una espinita clavada con el Eldense y creo que a cualquier jugador de Elda le gustaría no solo jugar en el Eldense sino triunfar en el Deportivo”.

Sobre la temporada que ha hecho el Elda Industrial, considera que lo que le ha faltado para estar más cerca de los primeros puestos de la clasificación ha sido “una mayor estabilidad económica porque si quieres hacer algo grande, al final tienes que invertir mucho dinero y desde Navidad hasta el final de la liga nos ha faltado ayuda y muchos recursos económicos. Hemos padecido bajas importantes, bien porque se han marchado a otros equipos o por lesiones, se van juntando cosas y tanto a Santi Rico como a mí se nos ha quedado una sensación de que podíamos haber hecho algo más”.

Volviendo a su futuro más inmediato, Fede Ruiz es consciente de que es muy difícil que se mueva de la zona para seguir jugando al fútbol, “aunque si llega un ofertón…”.

Fede Ruiz ha querido remarcar su agradecimiento a “Santi Rico por cómo se ha comportado conmigo, ha sido muy comprensivo en los malos momentos que he pasado”. Tampoco ha olvidado a David Botella porque “nos ha ayudado mucho con el tema de las redes sociales y el papeleo”.