Ea, se acabó!!

Por fin se acabó este larguísimo periplo electoral, ya no más campaña, ya no más palabrería, ya no más promesas. A partir de hoy queremos hechos, acuerdos y el poder de la PALABRA pero con mayúsculas. Dejennos ya vivir, o mejor hagan nuestra vida más fácil que es su deber y para lo que están en política.

Indudablemente de este marathón electoral sale reforzado un partido como el PSOE en todos los ámbitos, menos en Andalucía a nivel autonómico; es para que la lideresa Susana Díaz se lo haga mirar. Cada cual de forma individual, pero sobre todo la lectura colectiva de los resultados electorales de estos últimos 6 meses nos enseña que sabíamos perfectamente lo que votábamos en cada momento; y hemos aprendido que la división es una operación matemática que reparte pero no contenta si no suma al final.

Yo personalmente soy optimista pues me parece que La izquierda en su conjunto y el PSOE en particular ha recuperado la autoestima que le fallaba en los último tiempos; pero también porque mantiene esa dosis de realidad en algunos territorios (Cádiz sin ir más lejos), para que no pierda la perspectiva ni el sentido autocrítico tan necesario para no estancarse ni regodearse en su victoria. Ayer me acompañó mi hijo de 16 años a votar; le dije “para que aprendas porque dentro de 2 años te tocará a ti”; me contesta ¿Pero mamá no dices que se vota cada 4 años? Le dije ojalá hijo, ojalá.

PD: Soy feminista y guapa, y a ver quien se atreve a decirme lo contrario.