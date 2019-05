El Tenerife B golpea primero y el Linares se conjura para remontar en casa

Derrota del Linares en la ida de la primera eliminatoria de ascenso a Segunda B. Los de Juan Arsenal encajaron el único tanto del partido en el 90', de falta directa. Elliot fue el autor haciendo que su equipo cobre una importante ventaja en esta primera ronda del camino hacia la categoría de bronce.

A pesar de esa acción que desniveló la contienda, los azulillos estuvieron fuertes en defensa en líneas generales. No en vano, brilló por su ausencia el ataque en las filas linarenses mientras que los locales se mostraron mucho más peligrosos ante la portería de Lopito (salvador con tres paradas claves). No hubo incidentes destacables en tierras canarias, excepto la bochornosa actitud de un aficionado que, a buen seguro, no representa a la afición blanquiazul, cuando golpeó con una patada a Josema al terminar el partido. Afortunadamente, el hecho no tuvo consecuencias graves para el jugador ni el orden en general en la Ciudad Deportiva "Javier Pérez" de Tenerife.

Ante esta situación, al equipo minero no le queda más remedio que agarrarse a la épica y convertir el estadio de Linarejos en una olla a presión. La presión ambiental será sin duda un valor en positivo para la remontada azulilla. La cita de vuelta, recuerden, se juega el domingo 2 de junio a partir de las siete de la tarde.