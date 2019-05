Tras el 26M: ¿se imaginan así la Asamblea de Madrid?

Ganó el PSOE de Ángel Gabilondo pero no podrá gobernar porque no suma con las fuerzas de la izquierda. No hubo sorpasso de Ciudadanos al PP e Isabel Díaz Ayuso, con los peores resultados de la historia de su partido en la región, se ha encontrado con un regalo que no esperaba. Si cuenta con C´s y Vox podrá gobernar. Pero tendrá que sumar los apoyos de dos ex compañeros: Ángel Garrido e Íñigo Henríquez de Luna, el primero volverá a la Asamblea en la bancada naranja; el segundo se sentará con la ultraderecha. Así puede ser la imagen del nuevo hemiciclo madrileño.

Seguir leyendo