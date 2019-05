Monasterio avisa al PP: "Las personas de VOX son muy útiles dentro de un gobierno"

“Es prematuro hablar de entrar un gobierno”. Así comienza Rocío Monasterio su entrevista en la SER. Pero acto seguido, la portavoz de VOX en Madrid insinúa que la posición real de su partido es buscar su entrada en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, si a cambio el PP quiere conseguir que Isabel Díaz Ayuso sea la próxima Presidenta madrileña. “Quizás, las personas que forman la candidatura de VOX en la Comunidad de Madrid son muy útiles dentro de un gobierno, pero no hay que adelantarlo en los medios de comunicación”, asegura Monasterio.

La portavoz de VOX confiesa que han mantenido ya “contactos informales” con el PP “porque no hay mucho tiempo”, según Monasterio “hay que llegar a un acuerdo antes del 11 de junio [fecha en la que se constituye la Asamblea de Madrid]”. VOX irá dispuesto a “sentarnos en una mesa y hacer valer nuestros 12 escaños, que no haya cordones sanitarios, que se retire la política de estigmas y de insultos hacia nosotros”.

Fuentes populares aseguran a la SER que ahora mismo es “prematuro” pensar en el reparto de Consejerías, y menos aún de algunas tan importantes como las de Educación o Sanidad, que mueven casi 13.000 millones entre las dos. La clave podría estar con alguna de las nuevas Consejerías que Isabel Díaz Ayuso en campaña, por ejemplo, la nueva Consejería de Familia, una consejería de un alto contenido ideológico, que recordemos, VOX ya intentó gobernar, sin éxito, en Andalucía. “No me he planteado dirigir la Consejería de Familia, me gustaría estar donde se pueden defender las líneas de nuestra ideología”, apunta.

Monasterio, igual que ya hizo este lunes en la SER Iván Espinosa de los Monteros, ha recordado que en Andalucía “fuimos muy generosos, pero ahora esa generosidad deber ser valorada y considerada. Ahora vamos a ser más exigentes”.

“Si Cs pacta con el socialismo será una estafa”

Ciudadanos ha anunciado este lunes que ha creado comité de negociación sin órdenes de vetar al PSOE. “Ciudadanos no sabemos si mira a la izquierda o a la derecha”, asegura Monasterio, muy crítica con la actitud “antidemocrática de Ciudadanos” empeñado en poner “cordones sanitarios como ha vuelto a hacer el señor Valls”. Para la portavoz de VOX en Madrid, si Ciudadanos acaba pactando con el PSOE de Ángel Gabilondo “sería una traición a sus votantes, les dejaría perplejos, sería una estafa”.

Rocío Monasterio no ha aclarado en la SER si exigirá al PP la derogación de algunas de sus leyes más progresistas como la Ley contra la LGTBIfobia.