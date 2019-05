Gobernar en minoría, con pactos puntuales o buscar socios de gobierno

La derecha gobernará Medina del Campo, bien en minoría o bien con pactos de gobierno. Recuerden los resultados, 8 concejales para el Partido Popular, 5 para el PSOE, 4 para Medina Primero, 2 para Ciudadanos y 2 para Gana Medina. Tras este reparto del consistorio, el Partido Popular se convierte de nuevo en la fuerza más votada como ya lo fuera en 2011, e igualando el número de ediles que consiguieran en 2015. Satisfacción en el PP de Guzmán Gómez, quien en sus primeras declaraciones a Radio Medina afirma que se siente más que legitimado para gobernar Medina del Campo.

Turno para hablar de los peores resultados del PSOE en la serie histórica de la villa. Teresa López cree que el mensaje de la ciudadanía ha sido claro, y que los medinenses querían un cambio a la derecha. Esta afirmación se corrobora al comprobar que el PSOE ha perdido 1.300 votos respecto a 2015. No hace falta irse tan lejos, ya que los socialistas han ganado las europeas en Medina con más de 3.800 votos, pero en clave local tan solo han conseguido 2.700. Por todo ello, la todavía alcaldesa de Medina confirma que no pasa por la cabeza mantener el cargo con pactos, ya que dice que tendría que sumar junto a otras fuerzas con las que el Partido Socialista no tiene nada que ver.

Nos vamos más a la izquierda en el espectro político. Hablamos de Gana Medina. El candidato Jorge Barragán habla de un mal resultado para el centro y para la izquierda de la villa. Insiste en que el municipio ha querido un cambio y que esta formación no está contenta con los resultados obtenidos, recuerden, pierden un concejal, de tres a dos, respecto a 2015. No obstante, recuerdan que ya han estado en la oposición en otras ocasiones, y que trabajarán para desarrollar su programa electoral.

Una formación que entra por primera vez en el Consistorio es la de Ciudadanos. El partido naranja, liderado por Cristina Blanco, que ha conseguido dos concejales y ha rozado el tercero, deja claro que estará en la oposición y que no le corresponde pactar para formar gobierno. Coincide con el Partido Popular en la bajada de impuestos, y en este sentido sí podrían existir pactos puntuales en temas contundentes, pero todo ello desde la oposición. Igualmente, apuntan que lo primero que habría que hacer es una auditoria exhaustiva de la gestión de Teresa López.

Terminamos con otro de los partidos emergentes y que entra con mucha fuerza en el Ayuntamiento. Medina Primero, plataforma ciudadana que nació de la escisión del PP con Olga Mohíno a la cabeza, ha obtenido más del 16% de los apoyos y un total de 4 concejales. Satisfacción en esta formación después de su irrupción como tercera fuerza más votada.

Recuerden que el día 15 de junio es la fecha límite para constituir este nuevo Ayuntamiento de Medina.