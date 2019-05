Ballesta dispuesto a gobernar en solitario

El día después de conocerse los resultados de las elecciones autonómicas en las que en Murcia el PP mantiene 11 concejales; frente a los 12 de 2.015, el alcalde en funciones y candidato popular ha pasado por la antena de la SER donde se ha mostrado convencido de poder aplicar la fórmula de los últimos cuatro años, gobernar el minoria el Ayuntamiento de la capital.

"No hay mucha diferencia en cuanto al número de concejales que ha obtenido el PP en este 26M con respecto a 2.015, por lo que no veo ningún problema a la hora de seguir gobernando en minoria tal y como lo he venido haciendo durante la última legislatura", ha dicho.

En el municipio de Murcia el PP ha obtenido el 34,94 % de los votos y 11 concejales, uno menos que en 2.015, lo que le puede obbligar a pactar con Ciudadanos para mantener la alcaldía. El segundo más votado es el PSOE, con el 28,91 % de los sufragios, que le dan 9 concejales; 3 más que en las anteriores elecciones.

Ciudadanos también perdería un concejal, quedándose con 4 y el 13,47 % de los apoyos; VOX consigue tres ediles (10,17 %); y Podemos-Equo se queda con 2.

En Murcia se eligen 29 concejales, por lo que la mayoría absoluta requiere sumar 15 concejales y para eso es necesario pactar.

José Ballesta ha asegurado en el programa Hoy por hoy que su primera intención es seguir aplicando el modelo que han tenido durante estos últimos cuatro años; para lo que necesitaría, eso sí, la abstención como mínimo de Ciudadanos, algo que ya ocurrió en 2.015.

Ballesta, preguntado por la situación en la Asamblea Regional, cree que el modelo que se aplica en los ayuntamientos, donde si no hay acuerdo gobierna la lista más votada en una segunda votación, "es un buen modelo".

Por su parte, Mario Gómez, candidato de Ciudadanos, asegura que se abre un nuevo escenario, donde el partido naranja “sigue siendo decisivo”. Trabajaran -ha dicho- para cambiar la forma de gestionar el dinero público, "porque han venido a eso y no a ocupar sillones".