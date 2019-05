Ciudadanos supedita su apoyo a la entrada en el gobierno del Ayuntamiento de Palencia

El día después de las elecciones, Radio Palencia de la Cadena SER ha reunido a la ganadora en la capital, la socialista Miriam Andrés, y a quien tiene la llave de la gobernabilidad, Mario Simón de Ciudadanos. A la espera de la decisión final del partido naranja, si se decanta por el PSOE o por un gobierno hacia la derecha que supondría la continuidad del popular Alfonso Polanco, Simón ha dejado claro que no le valen pactos de investidura. Aboga por entrar en el gobierno del Ayuntamiento de Palencia.

"No es una cuestión de sillones", viene a decir Mario Simón; sino de "tener claro que si queremos influir en las decisiones municipales no es suficiente con un acuerdo de investidura, debemos asumir responsabilidades municipales". El candidato de Ciudadanos dice hablar desde la experiencia de los últimos cuatro años donde ese acuerdo de investidura se ha manifestado insuficiente. Mientras tanto, Miriam Andrés augura un gobierno "débil" si pactan PP Ciudadanos y Vox, "un gobierno que no durará cuatro años", ha dicho la socialista. En ese sentido, el representante de Ciudadanos ha querido dejar claro "que apoyen a quien apoyen, será para garantizar un gobierno estable".