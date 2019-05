PP de Polanco elaborará un documento con propuestas coincidentes para presentar a C´s

Alfonso Polanco afirma que a pesar de no haber ganado las elecciones, su resultado "ha sido bueno". Así lo considera tras analizar que la victoria del PSOE no le vale a la izquierda para gobernar. Su interpretación de los resultados es que los palentinos no ha confiado en las políticas de izquierdas pero sí en las propuestas que ha presentado el bloque que representa a la derecha.

A partir de ahora, dice Polanco, empezarán a trabajar en un documento que recoja todas las propuestas coincidentes con las de Ciudadanos para presentárselo a la formación naranja y facilitar así un acuerdo. Centrarán las líneas de dicho documento en la bajada de impuestos, en la participación ciudadana o sus ideas para promover el empleo y la actividad económica.

Respecto a la decisión de Ciudadanos, explica que tendrán que decidir entre apoyar al PSOE o entrar en un gobierno con el que tienen más coincidencias ideológicas y programáticas.