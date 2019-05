Todo se decidirá en el Stadium Gal

El Stadium Gal decidirá si el Real Unión juega la próxima temporada en Segunda B. El conjunto irundarra empató (2-2) en Jumilla en el partido de ida del playout de Segunda B, con lo que todo se resolverá el próximo domingo en Irún. Delante de su gente tendrá ue defender un resultado que no es malo, porque de entrada con el 0-0 inicial estaría salvado.

El resultado pudo haber sido mucho mejor, porque los entrenados por Alberto Iturralde se han adelantado hasta en dos ocasiones en el marcador, y el empate definitivo llegó ya cuando la campana del final estaba a punto de sonar. Los irundarras salieron valientes a buscar el gol que les hiciera encarrilar su futuro en la categoría, y obtuvieron el premio pronto, con una pena máxima que se encargaba de marcar Jorge Galán. Iturralde puso en liza un once con el que pretendía guardarse bien la espaldas de su defensa, pero también con gol y velocidad en ataque. El objetivo era evitar un partido abierto, y aunque no hubo excesivas ocasiones, no pudieron impedir el gol del empate de los murcianos.

Antes del descanso llegaba el 1-1 que le obligaba a empezar de nuevo. Y lo hizo de nuevo con fuerza en la segunda parte, con un buen gol de Iosu Esnaola, el capitán del Real Unión, que aparecía al rescate en el momento más critico del partido. A partir de ahí, ejercicio de resistencia para aguantar un resultado que era muy bueno. Y cuando ya lo paladeaba, cuando lo tocaba con la yema de los dedos, llegó el empate definitivo, en tiempo de descuento, que le obliga a estar muy atento en la vuelta en Irún y a especular muy poco con un resultado positivo, pero sin duda también peligroso. Irún decide. Aunque pudo haber sido con más ventaja, es el escenario firmado antes del inicio de esta eliminatoria del miedo. Ahora toca rematarlo. La permanencia en Segunda B está en juego.