El PSOE gana las elecciones en Cuéllar aunque necesitará pactar

El 26 de mayo de 2019 será una fecha que quede grabada en la mente de los socialistas en Cuéllar y especialmente de Carlos Fraile que será el próximo alcalde de Cuéllar tras conseguir 5 concejales con 1.659 votos y 32,89%. El PP ha descendido de 7 concejales en 2015 a 3 en 2019 con 1.202 votos, 23,83%; Izquierda Unida Unidad Popular ha mantenido sus 2 concejales con 941 votos, 18,66%; Ciudadanos logra entrar en el Ayuntamiento de la mano de David de las Heras con 2 concejales y 740 votos, 14,67% y también entra a formar parte del pleno municipal es Centrados con Borja Sanz que ha logrado 1 concejal y 405 votos 8,03%. Con estos resultados se rompe la mayoría absoluta que durante 12 años ha mantenido el PP y el PSOE regresa para formar equipo de gobierno. Con un censo de 7.055 electores, han votado 5.168 personas, un 73,25%; y no han acudido a las urnas un 26,75%, 1.887 personas. Se han registrado 97 votos en blanco y 124 nulos.

El candidato y próximo alcalde de Cuéllar, Carlos Fraile ha valorado este resultado "satisfecho y al mismo tiempo agradecido a todos los vecinos que nos han depositado la confianza y transmitirles un mensaje de que vamos a gobernar para todos y a hablar con todo el mundo porque el plenenario es de 13 concejales y tenemos que remar todos en la misma dirección y que las cosas salgan con el mayor consenso posible". Hasta el 15 de junio, fecha en la que se constituye el Ayuntamiento los socialistas quieren "empezar a articular las gobernabilidad del Ayuntamiento con todo el mundo intentando sacar las cosas por consenso, nos espera un verano interesante y que sepan los vecinos de Cuéllar que nos vamos a dejar la piel en cambiar las cosas". Fraile ha dicho que "con esta victoria hoy se devuelve la ilusión a todos los vecinos de Cuéllar y esperamos hacerlo lo mejor posible y no defraudar a nadie".

Carlos Fraile apuesta por garantizar la gobernabilidad y explicaba al poco tiempo de conocer los resultados que "hay que hablar con todo el mundo, hay temas muy sustanciales que hay que sacar adelante" y ponía ejemplos como los presupuestos. "Hay que dejar clara la gobernabilidad del pleno sin prejuicio de que se puedan llegar a acuerdos puntuales con el resto de formas políticas". Fraile no descarta tampoco gobernar en minoría, "puede ser una opción, pero vamos a hablar con todo el mundo", pero en todo momento ha insistido en la necesidad de garantizar la gobernabilidad "por la estabilidad de los vecinos y en caso de no llegar a pactos habría margen para llegar a acuerdos puntuales". Por último Carlos Fraile ha querido agradecer a su equipo el apoyo y el trabajo realizado a todo su equipo, "que ha visto sus frutos". También ha tenido palabras para la agrupación socialista, a sus familias y "un agradecimiento emotivo a una persona que se empeñó hace cinco años para que yo fuera alcalde y que no está entre nosotros, es Borja del Olomo y allá donde esté, le estoy muy agradecido del apoyo que nos dio en su momento y que nos ha empujado desde donde este". Tomás Marcos, Maite Sánchez, Joel Velasco, Raquel Gilsanz acompañarán a Carlos Fraile como concejales electos en el próximo equipo de Gobierno.

La cara amarga de la jornada ha sido para el Partido Popular que ha perdido cuatro concejales respecto a los resultados de 2015. Así ha logrado 3 concejales, Nuria Fernández, Marcos Rodríguez y Javier Hernanz, frente a la mayoría absoluta que obtuvo en las pasadas. La candidata daba la enhorabuena al PSOE. "Nosotros valoraremos que ha ocurrido para bajar en estas elecciones y espero que cojan el Ayuntamiento con responsabilidad que se lo han dejado en muy buenas condiciones y que sean coherentes y concientes de lo que van a hacer con lo que han sufrido los cuellaranos durante 12 años".

Montserrat Sanz y Lucía Arranz, ocuparán los dos concejales optenidos por Izquierda Unidad Popular. La candidata, Montserrat Sanz comentaba que "el castigo del PP me parece lógico porque su trabajo ha sido bastante nefasto, el cambio está y ahora habrá que ver lo que se negocia." También analizaba sus resultados y recordaba que hace cuatro años se quedaron a 17 votos para conseguir el tercer concejal que eran sus expectativas. Sanz considera que han hecho un buen trabajo en el Ayuntamiento y en el pueblo, "nos hubiera gustado conseguir el tercer concejal, ahora me parece mucho decir lo que se pueda negociar o no, y son ellos -haciendo referencia al PSOE- los que tienen que empezar a hablar y estamos dispuestos a valorar que podemos entrar en el gobierno y trabajar con ellos en las condiciones que veamos entre todos".

Ciudadanos entra en la representación municipal con dos concejales, David de las Heras y Selene Callejo. De las Heras valoraba positivamente los resultados. "Pasar de 0 a 2 concejales es un arranque bastante bueno, habíamos pensado en algo más pero este resultado le damos por bueno y es satisfactorio", apuntaba De las Heras que deja las puertas abiertas como ya dijo en su día "con las ideas y no con los partidos y habrá que hablar para ver que se puede hacer", concluía.

Centrados que también optaba por primera vez a las elecciones municipales de Cuéllar ha logrado representación con un concejal para su cabeza de lista Borja Sanz que se ha mostrado satisfecho por el resultado. "Se ha cumplido el objetivo real de sacar un concejal, no vamos a servir para ser llave pero estamos bastante contentos por el cambio que va a tener Cuéllar que es un poco de aire fresco y estamos conformes", ha señalado. "Veremos para que quiere contar conmigo Carlos, como dije en campaña todas las votaciones que considere que puedan ser beneficiosas para mi pueblo tendrán mi apoyo y votaré en contra si creo que no está en lo cierto, siempre desde el respeto". También ha valorado positivamente que el Ayuntamiento tenga una nueva cara y una nueva manera de hacer las cosas "diferentes a las que hemos tenido en las últimas legislaturas de mayoría absoluta", ha concluído.