"Vamos a dar mucho que hablar"

Tras los resultados electorales de ayer, ahora toca planificar el trabajo de los próximos cuatro años que en el caso de las ciudades hermanas de Úbeda y Baeza, tendrá una línea continuista con proyectos conjuntos y líneas estratégicas comunes. Así lo han contado hoy a Radio Úbeda ambas alcaldesas, Toni Olivares y Lola Marín. Los socialistas que en Úbeda han conseguido 16 concejales y 9 en Baeza, han valorado los resultados.

Toni Olivares: "Ha habido una apuesta específica por mi gobierno, y eso significa que si hasta ahora habíamos ejercido esa responsabilidad, ahora tenemos que ser aún más contundentes. No defraudar a nadie, el listón está todavía más alto que en los últimos cuatro años. Siempre he gobernado en dos vertientes: con el resto de grupos en la oposición, y con la ciudadanía. Y vamos a seguir así, va a ser la línea en la que vamos a trabajar. La mayoría absoluta no es lo hacer lo que te de la gana, por encima hay que cumplir la ley".

Lola Marín: "Cuento con 17 concejales y concejalas, hemos demostrado que sabemos trabajar y la unidad y el buen talante ha sido la tónica, una de las referencias a destacar en los cuatro años que han pasado, y va a seguir siendo igual. Estamos en un momento histórico muy importante e interesante, y vamos a contar con todos y cada uno de los concejales, sumar siempre es bueno".

Mayorías absolutas en sus respectivos consistorios, algo que supondrá sin duda una ventaja para continuar con la hoja de ruta marcada hasta la fecha. La estrategia conjunta con fondos europeos DUSI es, probablemente, el hito más significativo en el que vienen trabajando ambas ciudades, y que para los próximos cuatro años va a suponer un importante impulso en la transformación de los dos municipios, desde el plano urbanístico, comercial y patrimonial.

Decía Toni Olivares que “va a ser una transformación importante de las dos ciudades, porque hay proyectos concretos y porque vamos a caminar conjuntamente, con un desarrollo multiplicador. Hemos conseguido 10 millones de euros para invertir en las dos ciudades. Tras el trabajo burocrático que ha sido mucho, estamos esperando la luz verde del ministerio para redactar y comenzar obras”. Lola Marín añadía que “estos proyectos en nuestros programas ya se expresaban, y por ejemplo el transporte turístico que conecte nuestros centros históricos, esta muy avanzados y hay una posibilidad real de ponerlo en marcha pronto. En cuanto al parque intermunicipal, somos dos mujeres realistas y operativas, vamos a ir poco a poco, con fases. Vamos a comprar una maleta nueva y a empezar a funcionar”.

Ambas han destacado que estos proyectos también son claves para el desarrollo de la comarca, “espero que se nos escuche, tenemos mucho peso en el resto de administraciones, y vamos a dar mucho que hablar”.

Por otro lado, el trabajo en el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España también ha sido vital, con una dinámica de trabajo conjunta que ambas han hecho visible, un hermanamiento desde la declaración que se ha trasladado a la población. “Que nos creamos de verdad que somos hermanas, en los tiempos que estamos caminando juntas somos mucho más que por separado. Eso se transforma en dinero y en riqueza económica”, han destacado.

Otra de las líneas estratégicas será continuar potenciando el binonio turismo-comercio, con sendos proyectos para revitalizar por ejemplo ambos mercados de abastos: en Úbeda, “para potenciar el centro comercial abierto, hemos apostado por la calle Corredera y el Mercado de Abastos por un extremo, y por el otro con la puesta en marcha de un Auditorio que incorporaría una zona comercial y de ocio, junto con un aparcamiento y la Estación de Autobuses. Para eso vamos también a trabajar en la Calle Trinidad”.

En el caso de Baeza, “el mercado está en una buena ubicación, que sin estar reconvertido ya está en el recorrido de las visitas turísticas. Vamos a reconvertirlo en un mercado gourmet y turístico, hemos de buscar las fórmulas porque sabemos como queremos hacerlo. Debe ser una herramienta fundamental para el sector terciario y el comercio sobre todo”, decía Marín. También desde los ayuntamientos sería idóneo sugerir a los propietarios de locales que rebajen los alquileres, posibilitando así la isntalación y mantenimiento de empresas en los centros comerciales.

Como otras prioridades, plantear soluciones a los problemas de aparcamiento en estas ciudades, en las que ya se han puesto soluciones provisionales, y se está trabajando en los primeros pasos para el aparcamiento subterráneo en los Miradores, con unas 250 plazas, en Úbeda, y en lo que a Baeza respecta, también se han puesto en marcha dos aparcamientos disuasorios en la rotonda de la Cristalera y en el Carmen de Burgos. En cualquier caso, “la solución debe caminar más bien a sacar los vehículos y la contaminación de los centros, devolver al peatón los espacios urbanos”.