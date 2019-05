La Comarca de Cazorla renueva su confianza a los ayuntamientos gobernados por el PSOE

Cazorla mantiene el statu quo de mayoría absoluta y holgada. Con ocho concejales, Antonio José Rodríguez revalida la confianza de los cazorleños en su gestión del ayuntamiento. A pesar de que como valoró no lo tuvieran claro “era difícil que tras cuatro años de gestión complicada con una crisis que nos ha dado duro y el que se presentara además una partido independiente”. Estimando que el éxito de la campaña ha estado en “hablar de lo que hemos hecho y plantear proyectos de futuro”. Con relación al resultado del resto de la comarca ha dicho “habíamos hecho un equipo todos los alcaldes de la comarca con reuniones mensuales de las que han salido convenios entre ayuntamientos y propuestas conjuntas para la comarca”. Poniendo como ejemplo el proyecto de crear un consorcio comarcal de transporte público.

El PP con María José Lara a la cabeza mantiene los cuatro concejales que tenía y sube en número de votos. No logra sus aspiraciones ; pero se muestra optimista. “Aunque no puedo decir que esté contenta con los resultados, pero si es verdad que el PSOE ha bajado un 5 % e IU un 1’5 % y en cambio nosotros hemos subido un 3’5 %, doscientos votos con respecto a 2015”. Y aunque no es el mejor escenario apunta que “venimos de una crisis importante y una escisión dentro del partido que ha hecho bastante daño”.

Las urnas dan mayoria socialista en todos los municipios / DIEZ TV

Adelante Cazorla, confluencia de IU y Podemos mantiene esa minoritaria representación en el consistorio cazorleño con su apuesta por Ramón Poblaciones, que aspira a mejorar las cosas desde su sillón en la corporación. “El pueblo es soberano y decide y tendremos que trabajar para subir nuestros votos como partido de izquierdas que estamos del lado de la justicia social”.

En Quesada, el socialista Manuel Vallejo obtiene una victoria indiscutible con 8 concejales frente a los 5 del PP. Francisco Jiménez Nogueras, tras 24 años al frente de la alcaldía de Santo Tomé volverá a presidir el consistorio con 8 concejales y los 3 obtenidos por el popular Luis Espejo. En Pozo Alcón, Iván Cruz gobernará con 6 concejales, 4 PP y uno la nueva fuerza en liza C’s con uno. También mantiene su posición Huesa con seis concejales para el socialista Ángel Padilla 3 IU y 2 PP. Revalida también Marón Martínez en Hinojares con 4 concejales y 3 para el PP. Y en La Iruela, Daniel Sánchez releva al socialista José A. Olivares con 5 concejales frente a los 4 obtenidos por el PP de Antonio de la Fuente.

Colegios electorales de Cazorla / DIEZ TV