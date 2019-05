Ciudadanos decide

¿Qué pesará más en la decisión de Francisco Igea? ¿Su idea sobre la necesidad de apartar al PP después de 32 años al frente de la Junta tal y como ha repetido insistentemente en campaña o las instrucciones que puedan llegar desde Madrid defendiendo otras cosas en base a acuerdos más amplios en los que Castilla y León pueda ser una jugosa ficha pero una ficha a fin de cuentas en el tablero general ?

Si Igea apoya al PSOE deja al PP el protagonismo de la oposición del centro derecha en las cortes autonómicas, algo que no casa con la pretensión del partido naranja de ser precisamente eso, la referencia del centro derecha. Si por el contrario Igea llega a un acuerdo con el PP, Cs será observado como la muleta del PP, algo que tampoco contribuirá al mencionado objetivo de ser la referencia política del centro derecha. Igea no tendrá fácil justificar un no al PSOE dado que el PSOE ha ganado las elecciones en votos y en escaños, pero Mañueco ya ha anunciado que se va a emplear a fondo para conquistar a quien hace unos días acusó de querer cerrar los consultorios médicos en el medio rural. Tenemos por delante unos días en los que los políticos pueden dar sentido a eso sobre lo que tanto hablan por indicación del argumentario, esto es; acuerdo, pacto, entendimiento... Ha llegado la hora de comprobar realmente de qué está hecho cada uno de ellos.