Beamonte: "Lo voy a intentar "

El líder del PP aragonés, ha dejado claro en Radio Zaragoza que va a intentar ser presidente del Gobierno. Luis María Beamonte considera que es su "obligación" porque el centro derecha ha ganado las elecciones. "Es lo que corresponde y no intentar buscar apoyos para formar gobierno no sería propio de quien está al frente de un partido político cuando se dan las concurrencias que se acaban de dar", añadía. Y es que, pese a la victoria del PSOE con 24 diputados, los votantes aragoneses dan la mayoría en las Cortes al centro-derecha

Sin embargo, Beamonte ha dejado claro que en esa búsqueda de acuerdos el PP, que ha sido el más votado, es el que tiene que liderar los posibles pactos. "Es la responsabilidad que tenemos, la de intentar conformar gobiernos solidos, fuertes. Asegura además que desde Madrid le dejan las manos libres para negociar. "Lo que decida Ciudadanos son ellos quienes lo tienen que decidir. Para lo que decida el PP tengo autorización para lo que tenga que hacer. No lo puedo decir más claro", explica Luis María Beamonte. En esa búsqueda de apoyos no descarta ver juntos a Vox y al PAR. "¿Por qué no?", responde.