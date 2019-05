Aliaga: "El teléfono esta abierto. Nadie tiene derecho a excluirse, ni yo tengo derecho a excluir a nadie"

"Cada uno tiene una responsabilidad. El que tenga 24 diputados tiene una, el que tiene 16, otra. El que tiene 12, otra y el que cuenta con 3, otra distinta", explica Arturo Aliaga, refiriéndose por este orden a los resultados obtenidos por el PSOE, PP, Ciudadanos y el propio PAR. Y así, argumenta su posición para estar abierto a hablar con todo el mundo, ya que su apoyo es imprescindible para que haya un gobierno de centro derecha en Aragón, pero también para abrir la puerta a otro tipo de acuerdos. O al menos de conversaciones.



Aliaga asegura que lo primero que tiene que hacer es ver cómo queda la situación para el PAR en ayuntamientos, comarcas o diputaciones provinciales, con qué fuerza en el territorio queda la formación y, a partir de ahí, pensar. "El teléfono está abierto. Nadie tiene derecho a excluirse, ni yo tengo derecho a excluir a nadie", asegura en Radio Zaragoza.

Sobre la posición de su partido en este momento, Aliaga, nada y guarda la ropa, sin decantarse. "La gente que ha votado al Partido Aragonés y la fuerza que han dado a la formación es para usarla para los votantes del PAR. Ni soy dique de contención de no sé quién, ni suplementario, ni complementario ni fuerza auxiliar. Haré lo que tenga que hacer". Y hasta que se tome esa decisión, pide que " no le atosiguen". Hasta que no estén bien analizados los datos "piano piano", insiste.