Escartín: "Tortazo y desastre estructural de Podemos"

"Es momento de autocrítica absoluta y de análisis", explicaba en La Rebotica de Radio Zaragoza el líder de Podemos en Aragón, Nacho Escartín. "Si el rey está desnudo hay que decirlo abiertamente. Es momento de evolucionar, de reconstruir los afectos y el espacio del cambio. Es el reto que tenemos", añadía, repasando el mal resultado obtenido en toda España y refiriéndose, sin citarlo, a Pablo Iglesias

Y en esa "reconstrucción de los afectos", sin duda Podemos debe recuperar la relación con Zaragoza en Común y con Izquierda Unida. Preguntado sobre si se plantea dimitir por el mal resultado cosechado, tenía clara la respuesta: "si algo tengo claro es que el juego de tronos y la política del Twitter del y tú más, la culpa es tuya... nos va fatal. Yo no voy a caer en eso. Vamos desde ya a cooperar y yo estaré donde tenga que estar. No tengo problema en seguir de secretario general, o en no seguir. Lo hablaremos entre todos".