Pérez Calvo: "No he venido a mirar. La negociación incluye que yo sea presidente"

"No se trata de con quién, sino para qué", afirma el candidato a la presidencia de Aragón por Ciudadanos. Daniel Pérez Calvo ha insistido en que desde la formación naranja no ponen cordones sanitarios a nadie. Asegura que "nadie debe dar por hecho nada. De las negociaciones surgirán propuestas e ideas que deberán pasar por los órganos de dirección de cada partido".

Pérez ha sacado pecho por el crecimiento "excepcional" ha tenido su partido, pasando de 5 a 12 diputados en las Cortes. Por eso dejaba claro que el papel de Ciudadanos no va a ser secundario. "Tenemos la llave, pero no somos ni pretendo que seamos un partido de bisagra, sino un partido de gobierno. Somos una opción perfectamente válida", aseguraba. Hasta el punto de no descartar en las negociaciones la posibilidad de ser presidente. "Si me he presentado es para ser presidente del Gobierno de Aragón. Yo no he venido aquí a mirar", sentenciaba.