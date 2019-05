José Luis Soro: "Ahora mismo CHA está en la oposición"

Para CHA es difícil asimilar los resultados en el ayuntamiento de Zaragoza, donde han perdido los dos ediles que les representaban durante los últimos cuatro años. Una desaparición que empaña el crecimiento obtenido en las Cortes de Aragón y que les permite pasar de 2 a 3 diputados.

José Luis Soro ha explicado que tiene que ser el PSOE el que, como ganador de las elecciones, decida qué acuerdos busca. Pero en las posibles sumas con Ciudadanos CHA no encuentra su lugar . "No pegamos nada en un gobierno con un partido que niega el autogobierno, con un partido trasvasista y liberal. Evidentemente, no tenemos nada que hacer juntos", explicaba Soro en Radio Zaragoza.