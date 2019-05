César de la Hoz: "No pienso moverme del Almería"

Un futbolista que no sale mucho en la foto, pero su trabajo está ahí, y su compromiso también, enorme. César de la Hoz firmó dos temporadas en el Almería, por lo que le queda un año de contrato en el club rojiblanco que preside Alfonso García. El centrocampista del Almería ha sido uno de los fijos en la pizarra del entrenador gracias a su trabajo desde el primer día de la pretemporada. Llegó para crecer en el equipo almeriense y ha conseguido ser uno de los medios más regulares en la presente temporada en el fútbol de plata.Agradecido

El futbolista del Almería fue protagonista el domingo en la zona mixta del Estadio de los Juegos Mediterráneos después del partido ante el Alcorcón y el primer mensaje que quiso mandar fue para la afición: “Solo tenemos palabras de agradecimiento para todos aquellos incondicionales que han estado en la grada animándonos, que ha estado toda la temporada con nosotros”, dijo el centrocampista.

“Debemos centrarnos en los dos partidos que nos quedan hasta el final y acabar la temporada de la mejor manera posible, queremos acabar entre los diez primeros para verificar la buena temporada que hemos hecho. No debemos dejarnos ir en las dos últimas jornadas del campeonato”, recuerda a LA VOZ de Almería y Cadena SER.

Ha llegado la hora de mirar hacia el futuro, pensar en la siguiente temporada: “Hay que seguir con la humildad y el compromiso en la próxima temporada, eso no puede faltar nunca para ir consiguiendo los objetivos en el mundo del fútbol. ¿Objetivos? El club sabe como tiene que enganchar a la gente. La afición debe saber que lo seguiremos dando todo la próxima temporada”, afirma el jugador.

Valorado

“Desde el primer momento me han dado confianza y muy bien en el Almería, me he sentido muy bien dentro del vestuario, no puedo pedir mucho más", explica. Le queda un año de contrato: “¿Ampliar mi contrato aquí? Yo hasta ahora no sé cómo van esos temas, estoy centrado en la temporada actual y cuando llegue el verano mi agente se sentará y se valorará todo, pero estoy muy bien aquí. Creo que estaré la próxima temporada aquí”, recuerda el centrocampista.

César de la Hoz está encantado de la vida de rojiblanco en el equipo almeriense, por lo que lo normal es que siga en el Almería de la siguiente campaña liguera 2019-20; es un jugador comprometido.