"Ni en mis mejores pronósticos pensé que íbamos a llegar a once"

Jesús Manuel Sánchez Cabrera será el próximo alcalde de Ávila tras la victoria de su partido, Por Ávila, con once concejales y a tan solo dos de la mayoría absoluta.

Jesús Manuel Sánchez Cabrera ha estado esta mañana en los estudios de Ser Ávila, y ha dicho que 'Por Ávila' ha tenido éxito porque es un "proyecto transversal" y ha ilusionado a personas de diferentes ideologías. Ha reconocido que tener once concejales no entraba ni en sus mejores pronósticos y que sabe que "es una gran responsabilidad" y que tienen que estar a la altura.

Sobre la posibilidad de gobernar en minoría o buscar un pacto de legislatura ha dicho que aún no lo han valorado. Ayer recibió la felicitación del resto de candidatos y les ha emplazado a mantener reuniones en los próximos días.

"La forma de gobierno, si va a haber un pacto o no va a haber un pacto, un acuerdo de investidura...bueno pues lo vamos a ver en los próximos días", ha explicado. "Yo lo que quiero es que trabajemos todos por unanimidad y lo quiero por los ciudadanos abulenses. Al final los cuatro grupos políticos representan a muchos abulenses".

Ser una fuerza política local que no tiene el respaldo de siglas que pueden gobernar en otras instituciones no es un problema para Sánchez Cabrera, quien afirma que lo contrario no ha garantizado el futuro de Ávila. "Podemos decir que estábamos mendigando constantemente y nos daban esos pequeños caramelos para que siguieramos endulzándonos con el voto del PP, pero realmente no ha habido una apusta clara por el PP ni tampoco por el PSOE a nivel nacional", dice el futuro alcalde que cree que "peor no podemos estar de ninguna de las maneras".

"Lo primero que quiero hacer es abrir el ayuntamiento a toda la gente" para lo que se reunirá con asociaciones y diferentes colectivos. También introducirá cambios en la organización de las concejalías creando una específica de Industria, Comercio y PYMES.

Escucha aquí la entrevista íntegra: