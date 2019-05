Álvaro Muñiz: "Sigo pensando que somos la oferta más seria"

Foro Asturias ha sido el gran damnificado de estas elecciones municipales ya que la caída supone la pérdida del gobierno municipal. Pasa de ser la fuerza más votada en 2015 a la tercera posición, obteniendo tres concejales, cinco menos que en las anteriores elecciones con una número de votos que sobrepasa los 18.000.

Álvaro Muñiz, candidato a la alcaldía por esta formación, sigue pensando que Foro es la oferta más seria, aunque asume la voluntad de la mayoría. Con los 3 concejales que obtiene seguirán luchando por Gijón, afirma, con la misma ilusión.

Muñiz piensa que los aciertos y desaciertos son solo de Foro. Sobre las posibles causas, ha confesado que no han podido "calar" en los ciudadanos, independientemente de que haya votos que se hayan podido ir a otros partidos como pueda ser Vox. "No me gusta echar la culpa al cha cha chá", ha apuntado antes de añadir, ante las críticas a la gestión de Foro por parte de partidos como el PSOE, que "yo solo respondo por mí y por mi gente, y por eso respondo a muerte". Agradece el trabajo de su equipo y apunta que son demócratas y aceptan los resultados como tal.