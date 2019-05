Corujo arrebata el Cabildo a San Ginés y Echedey podría ser alcalde de Arrecife

Lucha cuerpo a cuerpo de San Ginés y Dolores Corujo hasta altas horas de la madrugada. Finalmente el PSOE se impuso en el Cabildo de Lanzarote y Dolores Corujo será Presidenta de la primera institución por doscientos votos de diferencia. Los socialistas arrebatan así el Cabildo de Lanzarote a los nacionalistas, que necesitarían el apoyo de Ciudadanos para una hipotética moción de censura. Sin embargo, la coodinadora insular de Ciudadanos, Carmen Pellón, ha declarado a SER Lanzarote que no pactarán con imputados. No obstante, no estarían dispuestos a apoyar a San Ginés en el Cabildo.

En el Ayuntamiento de Arrecife se da la situación contraria, Eva de Anta pierde sus posibilidades de volver a ser alcaldesa. Coalición Canaria ha obtenido nueve concejales, el PP cinco concejales, superando al Partido Socialista, Eva de Anta obtendría el tercer puesto, con tan solo cinco concejales, lo que haría imposible un pacto de las fuerzas de izquierdas. Lo más probable será un pacto entre el PP y Coalición Canaria que desbancaría al PSOE de la alcaldía de la capital. Echedey Eugenio ya ha manifestado su intención de llegar a acuerdos para dar un vuelco a la capital de Lanzarote.