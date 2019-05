Cs sobre su pérdida de votos: "obviamente Benjamín Perdomo era muy querido"

La Coordinadora Insular de Ciudadanos en Lanzarote, Carmen Pellón, ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Lanzarote el día después de las elecciones. Pellón se ha mostrado tajante sobre posible un pacto con CC en el Cabildo: "no pactamos con investigados ni imputados", ha dicho sobre la situación de Pedro San Ginés con respecto a la denuncia presentada por Podemos como acusación popular, por la incautación de la desaladora de Club Lanzarote en Montaña Roja. Ciudadanos es llave en el Cabildo para posibilitar una moción de censura. Sin Ciudadanos, San Ginés no tendría apoyos suficientes para tejer una alianza alternativa al PSOE.

"Muchos votantes no entendieron que a Benjamín se le apartara", reconoce Pellón como una de las posibles causas de la pérdida de votos que han experimentado en el Cabildo de Lanzarote, aunque no han perdido su representación en el Cabildo. "Obviamente Benjamín era muy querido, y aunque David es un estupendo candidato, muchos votantes de Ciudadanos no entendieron que a Benjamín se le apartara y esa puede ser una de las causas. También ha habido una escasa participación en la isla", ha lamentado la Coordinadora Insular de Ciudadanos, Carmen Pellón.