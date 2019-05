Ciudadanos podría arrebatar la alcaldía de Valdemoro al PSOE

La fragmentación de la izquierda en Valdemoro ha hecho que parte del gobierno, de Ahora Ganemos Valdemoro, no saque representación y únicamente dos grupos de este espectro político estén en Pleno: PSOE con 9 ediles y Más Madrid Valdemoro con 1 edil. Suma que queda lejos de los 13 de mayoría absoluta. No obstante el alcalde y candidato Serafín Faraldos se muestra confiado, apela a la “responsabilidad” de quien no quiera “pactar con la ultraderecha” y cree que los votos han refrendado su trabajo al frente del consistorio.

De tal manera que Ciudadanos, con 7 concejales, podría volver a gobernar con Sergio Parra, ya que le valdría el apoyo en investidura de los 3 de PP y, especialmente, los 5 de Vox, que en Valdemoro entra con mucha más fuerza que en el resto de la región y como tercera fuerza política.

Ni el partido local Proyecto Tud, con amplia trayectoria en las últimas legislaturas, ni Podemos ni Ahora Ganemos han conseguido representación en estas elecciones.

Resultados elecciones 26M en Valdemoro / Cadena SER

En concreto el PSOE ha sido la fuerza más votada con 9.500 votos y 9 concejales; detrás Ciudadanos con 8.100 votos y 7 concejales; Vox sería tercera fuerza con 5.500 votos y 5 ediles; PP con 3.800 votos sumaría 3 concejales; y Más Madrid Valdemoro obtiene un edil con 1.700 votos, en el alambre para quedarse fuera.

La participación ha sido del 64 por ciento, un punto por debajo de las últimas municipales y 16 por debajo de los votos de las generales.