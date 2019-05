El PSOE le pide a Cassá que no apoye la investidura de De la Torre

El Partido Socialista Obrero Español fue durante varias horas el más votado en la capital malagueña. En la sede provincial del PSOE se pedía calma, paciencia y prudencia. Recuerdan cuando en 2015 estuvieron a punto de dar el vuelco en Málaga y se truncó a partir del 80 por ciento del escrutinio. Iguales cartas se han barajado en estos comicios locales. El PSOE, durante un buen rato, lideró con solvencia y, en los albores del escrutinio, se garantizaba la mayoría absoluta en la capital malagueña con el apoyo de Adelante Málaga. Pero de forma proporcional al avance del recuento se desvaneció esa posibilidad. Finalmente el PSOE no logra arrebatarle a los populares el liderazgo en la capital malagueña. Ganan votos y concejales, de 9 a 12, tres ediles más y 17.000 votos más que en los comicios locales de hace cuatro años.

Los socialistas tenían que digerir los resultados y se colaron por el resquicio que vieron abierto: el PP gana pero no tiene mayoría absoluta en la capital. A partir de ahí diseñaron su discurso con una premisa, todavía hay partido y la investidura se tiene que negociar. El cabeza de lista del PSOE, Daniel Pérez, era el encargado de verbalizar la estrategia: “La mayoría de los malagueños han votado cambio, más de 120.000 y hay que trabajar por ese cambio que es factible. Estamos muy contentos con estos resultados porque somos la formación que más crece…la pelota ahora está en otro tejado, ya he hablado con Ciudadanos y Adelante Málaga para decirles que estamos dispuestos a hablar por el futuro de Málaga…y, muy importante, la ciudadanía no quiere que gobierne un partido con investigados en sus listas y de eso tienen que tomar nota el resto de los partidos”.

Los socialistas dispuestos a abrir negociación con Ciudadanos y Adelante Málaga para evitar una nueva legislatura de Francisco De la Torre.

Por lo demás los socialistas han sido la fuerza más votada en las europeas en Málaga con once puntos de diferencia sobre el PP y con una suma total de votos de más de 241.500.

El secretario provincial de los socialistas malagueños, José Luis Ruíz Espejo, ha destacado igualmente que, pese a ser el PSOE la segunda fuerza política en las elecciones municipales en la provincia de Málaga, la formación ha aumentado el número de votos un tres por ciento y obtiene la mayoría absoluta o relativa en 46 municipios de la provincia de Málaga ( el PP en 35) con 469 concejales por los 393 del PP:”Vamos a trabajar por dar estabilidad en los municipios y liderar gobiernos de progreso en esas localidades donde no hay mayoría absoluta y vamos a cerrar la puerta a la ultraderecha, es la única condición que vamos a poner para conformar gobiernos de progreso que pueda liderar el partido socialista… tenemos una enorme responsabilidad a la que vamos a responder”.

Ruíz Espejo considera que las diferencias entre los resultados del PSOE en las europeas y las locales se debe a que: “En el ámbito local ha habido un efecto de voto útil en la derecha que se ha concentrado en el Partido Popular a diferencia de lo que ha ocurrido en otros comicios”.