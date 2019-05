Tolox decidirá a su alcalde lanzando una moneda al aire

El futuro alcalde la localidad malagueña de Tolox lo va a decir una moneda lanzada al aire: a cara o cruz.

El muncipio de algo más de dos mil habitantes ha logrado algo especialmente llamativo: que tanto el PP como el PSOE sumen el mismo número de votos, 603 cada uno. La Ley Electoral establece que al producirse el mismo resultado entre los partidos que optan a la alcaldía debe lanzarse una moneda al aire para decidir quien gana definitivamente los comisios locales y, por tanto, se queda con la alcaldía.

El Ayuntamiento de Tolox estaba gobernado por el Partido Popular. Su alcalde en funciones, Bartolomé Guerra, ha explicado en la cadena SER que la situación es prácticamente inédita ya que -según ha podido recabar- solo había ocurrido con anterioridad en otro municipio de España.

"A mi no me parece normal que una alcaldía nos la juguemos a cara o cruz, pero si es lo que establece la legislación, pues habrá que lanzar la moneda" asegura el regidor que lleva cuatro años al frente de este municipio enclavado en la Sierra de las Nieves. Su rival, la socialista Francisca Garcia, ha logardo el mismo resultado, 603 votos. El consistorio cuenta con once concejales. Ahora mismo el reparto de ediles es de seis para el PP y cinco para el PSOE pero todo queda pendiento a lo que decida la moneda que se lanzará al aire el próximo miércoles en la Junta Electoral de Málaga, competente para ello.

Los candidatos no acudirán el momento del lanzamiento, lo harán representantes de ambas formaciones políticas.

En cualquier caso, antes de la decisión a cara o cruz, la Junta Electoral debe resolver una demanda del PSOE ante la anulación de un voto. En el caso de que se decida rechazar la demanda se procederá al lanzamiento de la moneda. Sin embargo, sin el voto -ahora mismo nulo- es considerado válido el PSOE ganaría la alcaldía.

Guerra asegura que habría preferido una "segunda vuelta entre PP y PSOE en vez de lanzar la moneda" para decidir el futuro de esta alcaldía.