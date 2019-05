VOX entra en el Ayuntamiento y C's gana un concejal

VOX Talavera se presentaba por primera vez a las elecciones municipales en Talavera de la Reina donde ha conseguido situarse como la tercera fuerza política más votada. La lista presentada por, David Moreno, ha sumado 4.737 votos lo que permite a VOX tener 3 concejales en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Talavera.

En declaraciones a SER Talavera, David Moreno, manifestaba su alegría por tener representación municipal “vamos a trabajar para defender los intereses de los talaveranos y de nuestros votantes”.

Ciudadanos ha conseguido también tener representación con 3 concejales. Uno más que en las elecciones municipales de 2011. El partido naranja sumó anoche 4.294 votos. En la sede de C's su cabeza de lista, Susana Hernández, señalaba su satisfacción por haber mejorado los resultados de hace 4 años: “Hemos entrado con mayor fuerza que en 2011. Nuestro objetivo es hacer una oposición firme y responsable”.

No han conseguido representación municipal los otros tres partidos que formaban parte el Bloque de la Izquierda. UP, Ahora Talavera y XTalavera. Para Sonsoles Arnao, cabeza de lista de Ahora Talavera y concejala en funciones, su partido ha pagado “que el voto útil de la izquierda se haya concentrado en el PSOE”. En la misma línea se manifestaba Sergio Ortiz de UP que han estado muy cerca de conseguir un concejal con esos 1.778 votos conseguidos. “Hemos pagado la división de los partidos de izquierdas porque entre los 3 grupos de la izquierda hemos sumado casi 4.000 votos”.

Tampoco ha conseguido representación municipal XTalavera que ha sumado 1.029 votos.