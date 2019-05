Zozulia denunciará a Pablo Iglesias

El delantero del Albacete Roman Zozulia ha anunciado este martes que denunciará a Pablo Iglesias por sus declaraciones al diario Marca del pasado 11 de abril, en las que calificó de "neonazi" al futbolista.

Este es el comunicado emitido por el futbolista ucraniano:

Como muestra de respeto al sistema democrático de España, una vez finalizado el período electoral he decidido interponer una demanda por vulneración del derecho a mi honor en respuesta a las declaraciones realizadas por el Señor Pablo Iglesias, líder del partido Unidas Podemos, sobre mi persona el pasado 11 de abril en el Diario Marca.

Me gustaría comunicar que, en el caso de que la sentencia fuese favorable, cualquier indemnización compensatoria que pueda recibir por el daño causado, irá destinada íntegramente a asociaciones de Albacete que trabajen por la inclusión e integración de los más desfavorecidos, prestando especial atención al colectivo infantil.



Por último, me gustaría agradecer todas las muestras de afecto y cariño que he recibido, comenzando por los aficionados y aficionadas del Albacete Balompié, así como por la gente de Albacete, mis compañeros de vestuario y cuerpo técnico, el personal del Club, y todos los compañeros y compañeras de profesión, medios de comunicación y aficionados y aficionadas que, sin importar cuales fuesen sus equipos, me han emocionado con su apoyo.