Dimite en bloque la ejecutiva local del PSOE de La Línea que lideraba Juan Chacón

Juan Chacón ya es historia en el PSOE de La Línea. Al menos como secretario general. La Cadena SER ha confirmado la dimisión en bloque de la ejecutiva local del Partido Socialista. Una decisión que Chacón y los suyos tomaron en la tarde de este pasado lunes pero que se ha conocido a lo largo de este martes. Los resultados electorales del pasado domingo, que fueron los peores del PSOE linense en toda su historia (apenas 3.000 votos y solo 3 concejales), han desencadenado los acontecimientos.

No obstante, Chacón se resistía a dimitir. También en la SER, en la mañana del lunes, el socialista linense aseguraba que la palabra "dimitir" no se le había pasado por la cabeza a pesar de sus malos resultados en las elecciones municipales del domingo. Defendía que desde su llegada al partido, el PSOE ha sido la fuerza política más votada en La Línea en las elecciones autonómicas, generales y europeas. Y que eso le legitimaba a salir porque solo perdió contra el "tsunami" de Juan Franco.

Pero como por arte de magia o forzado por sus más allegados dentro de la asamblea local, Chacón no aguantó el chaparrón y ha admitido su marcha. "Es una decisión de la ejecutiva, tras una reunión en la que hemos analizado los resultados obtenidos el domingo. Nos parece lógico que, por responsabilidad política ante nuestros votantes y ante nuestra militancia, si no hemos sido apoyado en las urnas presentemos nuestra renuncia", admitió.

Eso sí, Chacón tiene claro que dejará de ser el máximo respomsable del PSOE de La Línea pero que no renunciará a su acta: "No voy a dimitir como concejal. Primero porque aun no tengo el acta, pero cuando lo tenga daré batalla durante los próximos cuatro años como líder de la oposición".

Ahora, la ejecutiva provincial es la que tendrá que mover ficha. Primero, convocando una asamblea extraordinaria de la agrupación de La Línea, en la que se debe ratificar esa dimisión en bloque, y posteriormente nombrando una Comisión Gestora que regirá los destinos del partido hasta que se elija a la nueva ejecutiva, bajo un calendario que se iniciará en breves fechas.

La Comisión Gestora será presidida por un militante del PSOE de La Línea hasta que un calendario electoral fije los plazos del proceso de primarias que se abrirá en la agrupación linense, que culminará con una nueva ejecutiva local.