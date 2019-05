Andalucía Bay se concentrará a las puertas del Ministerio de Fomento para reclamar un ferrocarril digno para el Campo de Gibraltar

Hemos estado 8 meses sin tren y transcurrido ese amplio periodo de tiempo para el arreglo de un tramo de la vía, Fomento nos envía la maquinaria de desecho para el transporte de los pasajeros. Continuas averías que han hecho que los viajeros deban trasladarse hasta Málaga para tomar el tren. Esto indigna a los pasajeros e indigna al colectivo Andalucía Bay 20.30 que cada viernes. a las siete de la tarde. se concentra en la Plaza Alta, por iniciativa de Isabel López, para reclamar el ferrocarril digno que necesita la comarca.

Hoy hemos hablado con Arantza Montero, presidenta y portavoz del colectivo que nos ha anunciado una concentración a las puertas del Ministerio de Fomento el próximo domingo 16 de junio. "Podríamos decir que todo esto se resume en tres cuestiones. Sabíamos que el tren algún día descarrilaría o se iría un talud. Sabíamos que nos llegarían los trenes ranas que no querían en Extremadura, símbolo de nuestra decadencia. Y por último el tercer punto, esto es consecuencia de nuestra desmovilización".

La población está comenzando a sufrir las consecuencias "nos hemos ido a Sevilla y ahora nos vamos a Madrid. todo esto es una consecuencia de que no nos terminamos de creer lo que somos y no terminamos de creernos que estamos solos en este trayecto. Hoy es el tren y mañana será el Plan Integral, que todavía no sabemos nada del brexit, que ya sabemos como anda... Todos estos grandes valores que tenemos nos muestran nuestra gran decadencia",.

Esta misma tarde, mientras escribimos esta información nos cuentan que el tren de vuelta a Algeciras se ha parado en Puertollano y ha habido que cambiar la máquina. Una vez realizado el cambio este se ha vuelto a parar, por lo que se desconoce a que hora llegarán los viajeros que salieron dirección a Algeciras a las tres de la tarde.

Montero comenta que aquellas personas que estén interesadas en acudir a la concentración a las puertas de Fomento, "tenemos el facebook Andalucía Bay 20.30 para cualquier información y organizarnos con todas aquellas personas que nos quieran acompañar a la concentración".