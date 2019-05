Localizado el cuerpo de un varón de 73 años junto a su moto a las afueras de Aranda

El cuerpo sin vida de un varón de 73 años fue localizado en la noche de ayer lunes 27 de junto a su motocicleta en las afueras de Aranda, en el camino de acceso al paraje conocido como “Capa Azul”, que transcurre paralelo a la carretera de Peñaranda de Duero.

Una llamada poco antes de las once y media alertaba al servicio de emergencias 112 del hallazgo de una persona inconsciente en este lugar y aunque inmediatamente se movilizó una UVI móvil los servicios sanitarios solo pudieron certificar la muerte del varón implicado en este accidente. El fallecido circulaba en sentido Aranda por un camino de tierra paralelo a la vía principal y todo apunta a que un resalto en el camino pudo desestabilizar el vehículo y provocar el fatal accidente, dado que el cuerpo se encontraba bajo la motocicleta. Aunque el hallazgo se produjo cerca de las once y media de la noche no ha podido determinarse cuánto tiempo transcurrió desde que se produjo el percance al tratarse de un camino poco transitado y menos aún una vez finalizado el día.

Efectivos de la Policía Local se personaron en el lugar del suceso, del que también quedó informada la Guardia Civil.