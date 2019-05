Colinas retomará la reordenación del parque de la Cava

Continuar con el proyecto de remodelación del Parque de la Cava es lo primero que tiene pensado acometer David Colinas a su regreso a la Alcaldía de Roa. El candidato del PP considera que hay mucha tarea pendiente en este municipio después de los cuatro años de gobierno del PSOE, un período que considera que se ha caracterizado por la “inacción”.

Colinas dice que el equipo de gobierno entrante, que contará con seis concejales, frente a cinco del PSOE, va a poner todo su empeño en ciertas infraestructuras que contribuyan a frenar el éxodo rural y en que haya trabajo sin tener que salir del municipio. “Lo que nos espera es trabajar mucho para llevar a cabo los proyectos que hemos presentado a la ciudadanía de Roa y que creo que por eso nos han votado, para que Roa siga progresando como lo hizo en los años del gobierno del PP y yo creo que lo que hacen falta son infraestructuras para asentar población y creación de puestos de trabajo, porque estamos muy preocupados por la pérdida de habitantes que ha habido en estos cuatro años”, explica David Colinas, que por lo que se refiere a las prioridades, está dispuesto a retomar sus planes con respecto al parque de la Cava. En septiembre de 2015 se fallaba el concurso de ideas que la corporación anterior había promovido y al que se presentaron 15 proyectos, resultando ganador el redactado por Saúl Alonso y Andrés Carretero, denominado Rauda. El candidato electo del PP entiende que el polideportivo que alberga no tiene ya ningún sentido y se puede integrar en el recinto para dotarle de utilidad. “Nosotros dejamos un proyecto del que no se ha hecho nada en cuatro años y lo más prioritario es eso, porque hay un pabellón allí que no pinta nada, que nosotros queríamos integrar en el propio parque y darle una utilidad y eso es lo primero que vamos a hacer”, advierte Colinas.

El grupo Popular tendrá en la bancada de la oposición a los cinco concejales de la candidatura socialista que encabezaba la alcaldesa en funciones. Carmen Miravalles se compromete a ejercer una oposición constructiva, apoyando todos los proyectos que considere beneficiosos para el municipio, aunque al mismo tiempo advierte de que va a ser muy vigilante con la gestión del gasto del grupo Popular para intentar evitar un endeudamiento excesivo del municipio. “Cualquier proyecto que sea bueno para el pueblo, por descontado que va a contar con el voto favorable nuestro, pero vamos a ser muy vigilantes en la gestión, porque queremos evitar que el endeudamiento de Roa vaya más allá de los límites razonables”, expresa Miravalles, que espera estos días mantener una reunión con Colinas antes del relevo. “Habrá cosas de su propio programa que posiblemente las descarte por la información que yo le dé, porque son proyectos que nos podrían endeudar excesivamente, aunque, por lo demás, cualquier cosa que haga David Colinas en este caso, como opino que he hecho yo, van a ser buenas para Roa”, añade la alcaldesa en funciones.

Decimoséptima concentración semanal en Roa por una sanidad digna / cadena SER

CONTINÚAN LAS MOVILIZACIONES

Este período de transición en lo que se refiere a la gestión municipal nada influye en las movilizaciones por una sanidad digna en Roa. Más de un centenar de personas se concentraba este mediodía por décimo séptimo martes consecutivo. Aunque en Aranda han decidido darle un margen de confianza a quienes se ocupen del nuevo gobierno autonómico, en la villa raudense de momento se mantendrán estas protestas.