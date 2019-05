Podemos se niega a pactar con "el soberbio" del alcalde de Toreno

El alcalde electo de Toreno, Laureano González, abrirá el lunes las negociaciones con los partidos que han conseguido representación en el ayuntamiento con el fin de dar estabilidad a su gobierno socialista en el que contará con cinco concejales. Necesita un único aliado y en principio tirará de programas de izquierdas para cubrir el tablero, aunque hablará, dice, con todos.

Desde ese posible lazo con la izquierda, Podemos se desata de antemano. El concejal electo David Valenciano, asegura que no piensa pactar "con un soberbio que ha dedicado la campaña a insultarlos". Dice Valenciano que "Laureano ha mantenido una actitud muy soberbia hacia Podemos, ha ridiculizado nuestras propuestas, y no ha mostrado elegancia política hacia nuestras siglas, así que no estamos en la misma onda".

Al socialista le llegaría con pactar con un concejal así que aún puede llamar a la puerta de IU o de Coalición por el Bierzo.

Laureano también tendrá que prescindir del número tres de la lista, Vicente Mirón, que dimitió antes del proceso electoral por discrepancias con la lista que se había diseñado de forma unilateral por el número uno. Héctor Bas tendrá por tanto la posibilidad de ser concejal.