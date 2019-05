Vencer no es suficiente

Como demostró Andalucía, vencer en unas elecciones no es suficiente. Lo importante es gobernar. En eso están desde ayer los principales partidos.

Lo lógico es que PNV y PSE renueven sus pactos. Se siguen necesitando y les ha ido bien. Salvo excepciones como Donostia, el domingo se rompió esa regla no escrita de que el PNV fagocita a sus socios de gobierno. Si reeditan el pacto de 2015 en sus mismos términos, gobernarán en coalición las tres Diputaciones y facilitarán la elección como alcalde del más votado de entre ellos, aunque no haya sido el primero. Podrían hacerse con Andoain, Pasaia, hasta media docena de ayuntamientos en los que el domingo ganaron EH Bildu o PP. Claro que la izquierda abertzale y Podemos les pueden pagar con la misma moneda en Durango y Galdakao. Al fin y al cabo, la ley no dice que el alcalde será el más votado, sino el que obtenga la mayoría absoluta. Es cuando no la hay, cuando habla del más votado.

Es la decisión que deben tomar. Democrática pero mal vista. Ponerse cinco minutos rojo pero gobernar cuatro años. ¿Quién se acordará entonces de qué se votó? ¿Recuerda alguien que Elorza llegó a la alcaldía siendo el tercero más votado? ¿O Urtaran? Miren si compensa.