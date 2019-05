En manos de Ciudadanos

Ciudadanos no desvela sus preferencias de voto en la capital burgalesa. Su cabeza de lista, Vicente Marañón, recuerda que han obtenido cinco concejales, uno más que en los pasados comicios, aunque asegura que todavía están estudiando los resultados. No aventura si es más probable un pacto, un apoyo a la investidura o una abstención, aunque insiste en su intención de dotar a Burgos de un gobierno estable. Todo estará en manos del anunciado por la portavoz Inés Arrimadas, Comité Nacional de Negociación de Gobiernos que valorará 'caso por caso'. El candidato del PSOE a la alcaldía, Daniel de la Rosa, reconoce insuficiente la victoria de su formación en Burgos. Insiste en su voluntad de dialogar con intención de un cambio en el Ayuntamiento y de que Vox tenga la menor influencia posible en las decisiones municipales. Asegura que está dispuesto a hablar con Ciudadanos sin ningún veto ni límite inicial. De la Rosa lamenta que Lacalle no le llamara ni siquiera para felicitarle por el resultado. Cree que el todavía alcalde en funciones tendría que hacer alguna reflexión, porque partió en 2011 con quince concejales y en las elecciones de ayer ha quedado en siete.

El candidato del PP a la alcaldía, Javier Lacalle, asegura que el mensaje de los votantes en Burgos ha sido apoyar al centro derecha, en el que incluye a Vox. Pese a quedarse en siete concejales, cuatro por debajo del PSOE, Lacalle insiste en el triunfo del centro derecha, incluso apunta que ahora lo que hace falta es un gobierno estable de PP, Ciudadanos y Vox, con los que adelanta su intención de negociar. Cree que el PSOE solo ha ganado por la pérdida de votos de Imagina. El líder de Podemos en el Ayuntamiento de Burgos, Raúl Salinero, considera que Ciudadanos debería abstenerse en el pleno de constitución del Ayuntamiento el 15 de junio. En su caso, adelanta que respaldará la candidatura del socialista Daniel de la Rosa. Cree que junto a PSOE pueden contar con una mayoría en la mayor parte de las comisiones municipales que puede ser clave. Salinero insiste en que la izquierda ha ganado a la derecha en Burgos y Podemos ha obtenido dos concejales en la primera ocasión en que se presentan al Ayuntamiento.

Ciudadanos podría tener también la llave del gobierno en la Diputación de Burgos, a falta de que la Junta Electoral Provincial confirme este miércoles a las distintas formaciones políticas cómo se reparten los 25 diputados asignados en los 7 partidos judiciales de la provincia. Según algunas fuentes, el Partido Popular perdería la mayoría absoluta que tiene ahora con 13 diputados y quedaría con 10 u 11, aunque el presidente de la Diputación y del PP provincial, César Rico, no se aventura. Admite que el PP puede perder la mayoría absoluta pero hará lo posible para cerrar un pacto para que el centro derecha siga teniendo el control de la institución provincial. César Rico explica que se abre ahora un abanico de posibilidades de pactos en el ámbito del centro derecha para que el PP pueda controlar un mayor número de ayuntamientos. Destaca que ya cuenta con 200 de los 368 municipios de menos de 20.000 habitantes. El partido judicial de Burgos, con 135 municipios, reparte 15 diputados, el de Aranda y el de Miranda, 3 diputados cada uno y los partidos judiciales de Villarcayo, Briviesca, Lerma y Salas de los Infantes, un diputado cada uno.