Buenas tardes, queridos oyentes. La noche electoral del pasado domingo fue emocionante a más no poder, sobre todo para Ferreras, el de La Sexta. Este hombre va a acabar mal del corazón, porque se vuelve loco. "¡Atención! Con el 0,22% excrutado podemos decir que ¡va a ser una noche de infarto!". No, si de infarto va a ser como no te cuides el pechito, Antonio.

He de reconocer que yo dividí mis sentidos entre la radio y la tele. En televisión, Ferreras se pasó la noche preocupadísimo por lo que ocurría en Madrid. Daba la impresión de que Madrid era toda España y que lo gordo se repartía allí. Vale, es la capital y es donde viven los famosos, pero si nos llegamos a dejar llevar solo por la televisión, podría dar la impresión de que el resto de ciudades e incluso las europeas y autonómicas eran como la segunda división electoral.

Menos mal que nos queda la radio local. Radio Coruña Cadena SER realizó un despliegue informativo sin precedentes que yo recuerde. Así lo hicieron también el resto de emisoras. Daba gusto ver las fotos que publicaban Elena López, Mayte González, Isabel Bravo y el resto del equipo, compartiendo plano con compañeros de otros medios, vecinos a fin de cuentas. Y daba gusto también porque estaban hablando de lo que ocurría en la ciudad en la que vivo y en la que una gran mayoría de ustedes vive.

La información local es importantísima y más en citas como la del domingo, en la que el madridcentrismo televisivo dejó de lado las noticias que nos interesan, esas que nos afectan directamente porque ocurren al pie de nuestros portales.

Menos mal que nos queda lo local. Qué duda cabe.