Tino: "No estaré en la sombra, ni espero nada, ni aspiro a nada; sólo pido respeto"

Tino Fernández se ha despedido del deportivismo en un discurso en el que ha hecho balance de su etapa del club. Antes de dar cuenta del estado de salud de la sociedad, el presidente ha explicado el porqué de su decisión y el motivo de haber escogido este momento. "No nos vamos por resultados deportivos. No nos vamos por la deuda, cuando llegamos era muy superior y los acreedores eran duros. Ahora es la mitad. Tampoco por estar en Segunda. Nos vamos porque la ilusión debe ser máxima en un puesto así y no la tenemos al 100%". Un adiós que hace extensivo a su cargo en la Federación Española de Fútbol, al que renunciará en los próximos días.

El momento elegido para decir adiós también mereció una explicación. "En fútbol no hay fecha buena. El fútbol no para nunca. De aquí a julio hay que acometer muchas cosas. No puede entrar un Consejo que no tenga ni un mes para tomar decisiones", recordando que la pretemporada comenzará a mediados del mes de julio". Sus explicaciones han alcanzado también a los motivos de su silencio hasta el día de hoy. "Es ante ustedes, accionistas y propietarios del club ante los que debemos dar explicaciones. Hemos tenido siempre el máximo apoyo en acciones y accionistas. Estamos muy agradecidos"

El presidente cesante ha querido poner de relieve cómo era el Deportivo que él heredó en 2014. "Nosotros debutamos en Córdoba y en casa contra el Sabadell. Cuando se habla de nuestra etapa me parece raro que se compare con los años anteriores". Un momento de poner el contador a cero en lo institucional pero no así en lo económico. "Nosotros vinimos al Dépor el año del 31 de julio. Aquel julio con jugadores en huelga que no quisieron jugar un partido de pretemporada. Fuimos la mayor suspensión de pagos del fútbol español por mala gestión y permisividad de la AEAT", recordando los 160 millones de deuda que a día de hoy se quedan en 60.

En el capítulo de agradecimientos, tanto políticos como patrocinadores, compañeros, trabajadores, jugadores y técnicos se llevaron las mejores palabras. "Quedo en deuda eterna con Abanca, el Deportivo también. Logramos que se cambiase una ley y ahí contamos con Carlos Negreira y todas las personas que movilizó para que los 10,8 millones que debíamos pagar de Impuesto de Sociedades en enero de 2015 se pagasen a lo largo de todo el concurso".

"El futuro será mantenerse y poco a poco pagar deuda"

El futuro del club y el nivel de exigencia al equipo ha capitalizado muchos minutos de la alocución de Tino Fernández. Se ha dirigido tanto a aficionados como a dirigentes recordándoles que " la época de los títulos fue otra época. Pero toca vivir el presente y el futuro. Nadie corre mirando hacia atrás. No podemos fichar jugadores de la selección brasileña ni al jugador número 12 del Barcelona o Madrid. El futuro será mantenerse y poco a poco pagar deuda". Una situación que en ocasiones se ha capeado "en medio de incendios sociales y de medios de comunicación importantes. Las salvaciones se vivieron como fracasos. El año de la salvación en el Camp Nou éramos el tope 19. El fracaso fue el año pasado". Unas reflexiones que desembocaron en una cruda conclusión: "Cuando en el futuro volvamos a Primera y estemos en el puesto 15 o 16, ni los jugadores serán unos mercenarios, ni los dirigentes unos hijos de puta".

Sus últimas palabras fueron para dejar claro que su salida del club es total: "Ha sido un honor ser presidente del Deportivo. Volveré a mi asiento desde ya. Ese será mi único lugar. Ni espero nada, ni aspiro a nada. Solo espero respeto. No estaré en la sombra, solo al sol". El emocionado agradecimiento a sus compañeros de Consejo, Fernando Vidal incluido, familias, compañeros de trabajo y allegados ha puesto el colofón a su etapa, recordando que han sido las víctimas de "insultos, amenazas y pancartas".